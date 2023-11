Corte Constitucional tumbó no deducibilidad de las regalías de la tributaria

Tras reunirse la Corte Constitucional y haberse realizado varias sesiones con respecto al artículo 19 de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, el alto tribunal declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías.



De acuerdo con los mismos cálculos del Gobierno, solo este punto representaba más de $5 billones en ingresos de los $20 billones que se esperaban. Estos serían $3,3 billones para el año fiscal 2023 y $2,79 billones para 2024.

Cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) son que el efecto en los ingresos tributarios para la Nación rondarían los $3,8 billones. Sin embargo, destacan que hay que analizar la totalidad de la decisión para ver si se modula en algo este efecto.

En la comunicación de la Corte no se detallan los motivos por los cuales se cayó este artículo.

La defensa del Ministerio de Hacienda, en su momento, sobre el artículo 19 de la tributaria fue que "es absolutamente claro que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Las regalías son además recursos del estado, y constituyen una contraprestación económica, de rango constitucional, a cargo de quienes toman un recurso natural no renovable", según expuso el ministro Ricardo Bonilla.

Durante las discusiones de la tributaria, la Contraloría había entregado un concepto en el cual pedía eliminar el parágrafo 1 del artículo 19 (el que hablaba de la no deducibilidad de regalías) diciendo que "es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta a pesar de que ese concepto, en principio, no tiene la vocación de incrementar el patrimonio de la empresa que paga el tributo".

Se había advertido



Tras la decisión de la Corte, las reacciones no se han hecho esperar. Los gremios que representan a los mineros destacaron la decisión de la Corte como una respuesta positiva.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería señaló que "con esta decisión gana Colombia, las regiones y sus comunidades. Este resultado implica un impulso a la competitividad al garantizar la seguridad jurídica de una industria que beneficia y genera oportunidades de progreso y desarrollo para más de 50 millones de colombianos".

Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, expuso que esto significa una rectificación sobre una vulneración que había generado esta reforma. "Desde el trámite de la reforma tributaria reclamamos, ante el Gobierno y el Congreso, la inconstitucionalidad de esa medida. Hoy la Corte Constitucional retorna el orden constitucional y rectifica la vulneración a los principios del sistema tributario", señaló.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, señaló que el Gobierno Petro había hecho cuentas alegres con el presupuesto para 2024 por tener en cuenta estos ingresos.



Lo advertí desde la ponencia de la reforma tributaria.



La no deducibilidad de regalías es inconstitucional.



Hoy la Corte Constitucional tumba este artículo.



Esto implica otros 5 billones que el gobierno no recibirá.



— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) November 16, 2023

También el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se manifestó diciendo que era previsible "que se tumbara semejante artículo tan técnicamente absurdo de la última reforma tributaria. Es obvio que las regalías no son ingresos del particular, sino de la Nación y no tiene sentido que se impida su deducibilidad".

Era previsible que se tumbara semejante artículo tan técnicamente absurdo de la última reforma tributaria. Es obvio que las regalías no son ingresos del particular sino de la nación y no tiene sentido que se impida su deducibilidad.



— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2023

Así mismo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, señaló que se les había advertido que este artículo era inconstitucional.

En la discusión de la tributaria se les advirtió hasta el cansancio a @petrogustavo y @JoseA_Ocampo que el artículo de la indeducibilidad de las regalías del sector minero-energético era inconstitucional.



Hoy la @CConstitucional nos da la razón.



— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 16, 2023

En el bienio 2023 - 2024, el Gobierno estimaba un recaudo de $31,3 billones. Sin embargo, el recaudo minero ha estado por encima de lo esperado, según la ANM. A septiembre, los ingresos llegaron a $7,27 billones, y lo esperado para los dos años era $7,25 billones.

PORTAFOLIO