Amplían plazo para pagar por cuotas el impuesto Predial en Bogotá

El lunes 31 de mayo terminaba el plazo para que las personas, naturales o jurídicas, se acogieran al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac) del impuesto Predial en Bogotá, modalidad que ya se había implementado en el 2020.



Al finalizar mayo, 60.981 personas se había acogido al beneficio y la administración distrital decidió ampliar el plazo para que más contribuyentes puedan pagar su impuesto de esta forma.



(Vea: ‘Los impuestos al tabaco deben volverse a triplicar’).

La nueva fecha límite para presentarse al Spac será el próximo martes 8 de junio del 2021.



CÓMO FUNCIONA EL SPAC



El programa aplica para predios residenciales y no residenciales. Los dueños de los mismos, sean personas naturales o jurídicas lo que tienen que hacer es presentar su declaración ante la oficina virtual de la Secretaria Distrital de Hacienda, aquí.



En el caso de los predios no residenciales hay un ‘plus’: todos aquellos que se hayan visto afectados por las medidas contra el covid-19 podrán pagar el predial hasta el 2022.



(Lea: Reforma tributaria: presentan idea que recaudaría $20 billones).



Eso sí, el ‘bono extra’ no aplica para lotes, depósitos y garajes.



Las fechas del Spac para predios residenciales y no residenciales que no se hayan afectado por el covid son:



Primera cuota: miércoles 30 de junio de 2021.

Segunda cuota: martes 31 de agosto de 2021.

Tercera cuota: viernes 29 de octubre de 2021.

Cuarta cuota: lunes 31 de enero de 2022.



Y las fechas de pago para los no residenciales afectados por el covid son:



Primera cuota: viernes 18 de febrero de 2022.

Segunda cuota: lunes 25 de abril de 2022.

Tercera cuota: viernes 17 de junio de 2022.

Cuarta cuota: viernes 26 de agosto de 2022.



(Vea: Economía global, con distintas fórmulas para gravar a los ricos).



PORTAFOLIO