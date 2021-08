Beneficios para declarar de Renta que puede obtener con el ahorro

Desde el pasado 10 de agosto, empezaron a vencerse las fechas para que las personas naturales del país presenten la declaración de Renta, según los últimos dos dígitos de la cédula.



El cronograma para resolver el impuesto irá hasta el próximo 20 de octubre.



Es importante que recuerde que si cumple con alguno de los siguientes requisitos, debe declarar Renta:



1. Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($160.232.000) a 31 de diciembre de 2020.



2. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020.



3. Haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020.



4. Haber realizado compras y consumos totales superiores a 1.400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020.



5. Haber recibido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a 1.400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020.



6. Ser responsable del IVA al cierre del año gravable 2020.



Y no lo olvide: presentar la declaración no significa tener que pagar. En algunos casos sí, en otros, no.



También tenga en cuenta que el ahorro es un generador de beneficios tributarios, informó Protección, empresa experta en ahorro e inversión.



Según la compañía, "utilizando los beneficios de ingresos no constitutivos de Renta, Rentas exentas y deducciones contemplados en las normas vigentes, como las pensiones voluntarias, las cesantías y los aportes voluntarios en pensiones obligatorias, se puede optimizar el pago del impuesto".



Para esto hay dos posibilidades:



- Si realiza aportes voluntarios a pensiones obligatorias: este tipo de ahorro para mejorar su pensión de vejez le permitirá un ingreso no constitutivo de Renta*, siempre y cuando no supere el 25 % del ingreso anual y hasta 2.500 UVT (lo que para el 2020 serían $89'018.000).



- Si realiza aportes a pensiones voluntarias: este tipo de ahorro le permite contar con una Renta exenta* del 30 % de los ingresos anuales, sin exceder 3.800 UVT (lo que para el 2020 serían $135'307.000) dentro del límite de la cédula general.



"Los contribuyentes que no presenten su declaración de Renta oportunamente, deben pagar la sanción de extemporaneidad y los intereses moratorios por cada día de retardo", recordó Protección.



*(Los ingresos no constitutivos de Renta y la Renta exenta son aquellos ingresos que no están gravados. Además, la Unidad de Valor Tributario (UVT) es de $35.607).