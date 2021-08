Dian espera recaudar $2,7 billones por Renta a personas naturales

A partir de este martes inicia el vencimiento para que las personas naturales en Colombia presenten su declaración de Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), plazo que se extenderá hasta el próximo 20 de octubre.



De acuerdo con la entidad, se espera un recaudo estimado de $2,7 billones para este periodo, y que el número de declarantes se encuentre entre 3,7 millones y 4,1 millones, mientras que por año de presentación 2021, que incluye el año gravable 2020 y anteriores, el número de declarantes se encuentra entre 3,9 y 4,2 millones.



Para el año gravable 2019, según la Dian, el número de declarantes fue un poco más de 3,6 millones y para el año de presentación fue un poco más de 3,8 millones. Eso quiere decir que, considerando que el número proyectado variará por los posibles declarantes omisos, la Dian espera un incremento entre 2,7% y 13% entre los declarantes del impuesto de Renta a personas naturales.



Desde la Dian se estima un recaudo en Renta para el año gravable 2020 de $12,8 billones, cuya distribución agrupa los $2,7 billones correspondiente al monto esperado para los vencimientos que van desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre y los $10,1 billones de las retenciones practicadas en el año 2020.



Para este periodo la Dian enfrenta el reto de gravar un año con los peores indicadores económicos de las últimas décadas, pues por la pandemia y los confinamientos la economía se redujo 6,8%, la pobreza monetaria llegó al 42,5% de la población y el desempleo de 2020 cerró en 15,9%, lo que impactó el bolsillo de la mayoría de los hogares. Sin embargo, la proyección que se tiene para el recaudo es que se recupere el impulso que se tenía desde antes de la pandemia.



“La reducción en la actividad económica incidió directamente en el recaudo de impuestos como nunca se había visto; los efectos se sintieron especialmente en la recaudación del orden nacional, la cual perdió cerca de 2 puntos del PIB frente a lo inicialmente proyectado. Sin embargo, la programación de los ingresos para el año 2021 recoge efectos positivos de una economía en proceso de reactivación recuperando el nivel recaudatorio que se presentó en el año 2019”, indicó la entidad.



De hecho, mientras que en 2019 la recaudación de los impuestos administrados por la Dian fue de $157,9 billones, equivalentes a 14,9% del PIB, y el año pasado pasó a $146,2 billones (14,6% del PIB), para 2021 se espera que el recaudo de impuestos llegue a $164,2 billones, y que también se recupere como porcentaje del PIB, a 14,8%.



Si bien la entidad mantiene las expectativas altas, el experto tributario Jairo Higuita, socio de Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados, aseguró que la crisis del año pasado “seguramente sí afectará y el recaudo va a bajar. El desempleo aumentó bastante, y las personas naturales declarantes, en su mayoría, son empleados, por lo que el impacto de la pandemia en las personas naturales realmente se va a ver en 2021 pues prácticamente entre marzo y diciembre de 2020 la actividad económica estuvo marchitada”, explicó.



CONDICIONES DE RECAUDO



Ahora, ¿quiénes deben presentar la declaración de Renta en esta oportunidad? Todas las personas naturales que para el año gravable 2020 cumplan con alguna de las condiciones dispuestas por la Dian, como tener un patrimonio bruto superior a $160.232.000 (4.500 UVT); cualquier persona que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 tenga ingresos brutos, haya realizado consignaciones, consumos en tarjeta de crédito o compras que individualmente superen las 1.400 UVT ($49.850.000).

El Gobierno Nacional espera que cerca de 3,5 millones de colombianos realicen la declaración de Renta, que estará vigente hasta el próximo 21 de octubre de 2020. Archivo particular

También están sujetas a declarar Renta las personas que hayan recibido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a 1.400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020, o que sean responsable del IVA al cierre del año gravable 2020.



Para los no residentes en Colombia, según la Dian, también son declarantes de Renta “quienes hayan percibido ingresos de fuente nacional, los cuales no hayan sido objeto de la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 al 411 del Estatuto Tributario”.



Así mismo, el calendario tributario de la Dian define las fechas límites para el cumplimiento de las obligaciones, según los dos últimos dígitos de su NIT que conste en el Registro Único Tributario (RUT). También para esto, la persona debe estar inscrita en el RUT, actualizar su información, tener una cuenta de usuario y su firma electrónica.



A fin de facilitar el proceso de declaración la entidad ha dispuesto de diferentes herramientas como ‘Hazlo tú mismo’, que permite al declarante presentar su obligación desde el portal de la entidad con el acompañamiento de un sistema paso a paso. Otra opción es el sistema de ‘Ayuda Renta’,un formulario que habilita a los contribuyentes para que establezcan sus valores de ingresos y egresos y validar la información.



Así mismo, la entidad ha dispuesto la información exógena tributaria para consulta, una herramienta de facilitación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De este modo se consignan los hechos económicos o transacciones realizadas por terceros obligados de reportar dicha información ante la Dian entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.



“Con el propósito de incentivar la cercanía con el ciudadano y facilitar la presentación de la declaración de Renta hemos dispuesto la información exógena para consulta, de modo que los contribuyentes puedan validar su información jurídica y financiera”, dijo Julio Lamprea, director de Gestión de Ingresos de la Dian.



DECLARACIÓN SUGERIDA DE RENTA



Este es otro mecanismo de facilitación que aprovecha los datos reportados por terceros (exógena) y está dispuesto para que las personas naturales obligadas a declarar Renta por el periodo gravable 2020 puedan hacerlo de forma más sencilla.



Algunas de las casillas que vienen previamente diligenciadas o sugeridas está el patrimonio bruto, deudas, información de la cédula general como los ingresos brutos, por rentas de trabajo, por Rentas de capital, por rentas no laborales, ingresos no constitutivos de renta y aportes voluntarios. Anticipo de renta liquidado año anterior, entre otros.



