¿Declara renta quien vive en el extranjero y tiene bienes en el país?

Esta es la época para declarar renta, muchos ya debieron hacerlo de acuerdo con el calendario tributario, mientras que otros todavía tienen plazo.



A veces, sobre el cumplimiento de este impuesto, surgen muchas dudas sobre las excepciones y casos particulares que pudieran existir.



Precisamente, muchos colombianos en el extranjero se preguntan si deben declarar renta.



Pues bien, según el Estatuto Tributario los casos en los que no deben cumplir con esta obligación son:



- Poseen un patrimonio y recibir ingresos en el país sobre los que se haya practicado retención en la fuente.



- No tener patrimonio en Colombia y recibir ingresos en los que se haya aplicado y retención en la fuente, de acuerdo con el artículo 407 y 411.



.- Poseer bienes o patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país.



Precisamente, en el parágrafo 1 del artículo 592 del Estatuto se establece que: "Los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 UVT y que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda de 4.500 UVT".



