Declaración de renta 2024: personas que no deben presentarla por cambios de la Dian

La declaración de renta experimentará diversas modificaciones para el año 2024, generando gran expectativa sobre su impacto en las finanzas de los contribuyentes.



Este impuesto, gestionado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), está vinculado al pago de tributos por ingresos o gastos dentro de un calendario establecido por la entidad fiscal. Sin embargo, para el 2024, la declaración de renta incorporará cambios derivados de la reciente reforma tributaria.



Personas exentas

Según se ha dado a conocer, aquellos empleados asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas no estarán obligados a declarar, siempre y cuando al menos el 80 % de sus ingresos brutos provengan de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria.



Asimismo, quedarán exentos del impuesto los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no supere los $211,7 millones al cierre del año fiscal.



En este grupo de quienes no deberán responder por el impuesto también entran aquellos cuyos ingresos brutos no alcancen o superen los $65,8 millones en el año gravable.



En relación con el consumo mediante tarjetas de crédito, estarán exentos aquellos cuyos gastos no excedan los $65,8 millones, manteniendo el mismo límite para consumos y compras.



Cambios importantes

Dian Archivo

Es crucial tener en cuenta los cambios propuestos para el contribuyente tras la implementación de la nueva reforma tributaria, entre ellos están:



- Se permitirá deducir rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otros, pero con una reducción significativa. Anteriormente, se podían deducir 2,880 Unidades de Valor Tributario (UVT), mientras que con la nueva ley solo se permitirá deducir 790 UVT, lo que implica una disminución en la cantidad deducible y, por ende, un aumento en la obligación de pago.



- La deducción de intereses de préstamos para vivienda, Icetex u otros créditos educativos también se verá afectada. Antes, se podía deducir hasta el 40%, equivalente a 5.040 UVT. Sin embargo, con la reforma, esta deducción se reduce a 1.340 UVT, lo que significa que ya no se podrá deducir el mismo monto que en períodos anteriores.



