Si ganó más de $65,8 millones este año, debe declarar renta en 2024

Archivo particular

La Dian empezó a ajustar sus trámites y precios de referencia para el 2024, con el fin de definir qué colombianos están obligados a adelantar los procesos tributarios que están contemplados en la ley, como la declaración y el pago de renta.



Esta autoridad expidió ayer el decreto que fija el nuevo precio de la Unidad de Valor Tributario, que quedará en $47.065 para el año entrante.



Según Pedro Pablo Osman, socio director de Osman Abogados, luego de esto se empezarán a “ajustar valores en materia de bases mínimas de retención en la fuente a título de impuestos nacionales, sanciones en tributarias y los umbrales mínimos de patrimonio”.

​

Otro de los ítems importantes que se calculan con base en este cambio de valor en las UVT es la declaración de renta, primordial para que cada año los ciudadanos sepan si deben reportar o no sus ingresos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.



De acuerdo el inciso sexto del artículo 868 del Estatuto Tributario y teniendo en cuenta que la normatividad vigente dice que se declara renta si se tienen ingresos superiores a las 1.400 UVT en el año gravable, todo colombiano que gane más de $65,8 millones durante todo el 2023, deberá cumplir este trámite.



“No necesariamente es que vaya a aumentar el valor del impuesto que las personas tienen que pagar. Lo que va a determinar ese aumento de la UVT, en el caso específico de la declaración de renta, es un aumento en el umbral de rentas exentas, un aumento en el umbral de topes de costos y deducciones”, agregó Osman.



Haciendo las cuentas con la nueva Unidad de Valor Tributario, todo ciudadano en Colombia cuyo patrimonio bruto supere los $211 millones o haya realizado compras con tarjeta de crédito por más de $65,8 millones de pesos, también deberá declarar.



Portafolio también habló con Carlos Rodríguez, socio de Jiménez, Higuita, Rodríguez Asociados, quien explicó que estos cambios en las referencias tributarias se hacen con base en datos como la inflación, con el fin de no tocar el poder adquisitivo de la gente.



“Lo que dice la norma es que el valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación de Índice de Precios al Consumidor, para ingresos medios certificada por el Dane durante el primero de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediato anterior a este”, explicó.



Estos analistas agregaron que los aumentos en el rango de declaración, que pasó de $53,2 millones en 2023 a $65,8 millones para 2024, en materia de ingresos y transacciones con tarjeta de crédito y de $171 millones a $211 millones en patrimonio bruto, no implica que menos ciudadanos deban realizar este proceso.



“Frente a los topes para estar obligados a presentar declaración, uno ve un crecimiento, y tal vez piensa que es menos gente, pues van a subir los topes, teniendo en cuenta que son 1.400 UVT, pero junto a este repunte, también crecen los salarios y niveles de ingresos de los colombianos, que normalmente es una mejora en la calidad de vida”, agregó Pedro Pablo Osman.



A la espera del calendario tributario del próximo año

Uno de los cambios significativos para el calendario tributario de 2022 está en el hecho de que no se tendrá que pagar el impuesto al patrimonio.

Luego de que se conociera el nuevo valor de la UVT para el 2024, la atención de los contribuyentes se concentra en el calendario tributario del año entrante que se conocerá en los próximos días. Fuentes de la Dian contaron a Portafolio que este documento ya se encuentra en Presidencia, a la espera de su firma, y que posiblemente se publique antes de que termine esta semana.



Esta misma autoridad tributaria reveló que durante el 2023 presentaron su declaración de renta más de 5,4 millones de colombianos, lo que supone un incremento de 25 por ciento frente al año anterior.



Por otra parte, según el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), el recaudo tributario este año ha experimentado un sólido desempeño al alcanzar la cifra de $240,1 billones.



Este monto refleja un aumento significativo del 25% en comparación con el mismo período de 2022, subrayando un crecimiento sustancial en materia tributaria.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio