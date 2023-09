Declaración de renta: gastos que ayudarían a bajar valor del impuesto

Hasta el próximo 19 de octubre, los colombianos que son personas naturales están en el periodo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del 2022.



Si usted todavía no ha cumplido con esta obligación, tenga en cuenta los siguientes puntos, explicados por Andrés Vélez, CEO de Tributi.com, plataforma colombiana especializada en este tema:



1 Multas



De acuerdo con Vélez, es importante que revise con frecuencia o por lo menos cada año el calendario tributario que establece la Dian.



En caso de que se le pase la fecha, “deberá pagar una multa mínima de 424.000 pesos”, asegura el experto.



Además, añade que “si las personas deciden omitir esta obligación, se enfrentarían a una sanción más severa por no declarar, la cual puede ser de hasta el 20 % de sus ingresos brutos”.



2 Beneficios que le ayudarán a ahorrar dinero



El CEO de la plataforma, asegura que, independientemente de si se pasa o no de la fecha, en la ley se ha estipulado que si una persona tiene ciertos gastos, puede que usted ahorre una plata al momento de tributar.



Estos son algunos:

1. Pago de medicina prepagada



Si usted pagó una póliza de salud para usted o cónyuge, el de sus hijos y/o dependientes económicos por $608.000 en el 2022 puede tener algún descuento.



2. Intereses del Icetex



El experto asegura que quienes “tengan créditos con esta entidad, pueden descontar los intereses que hayan cancelado, siempre y cuando estos no superen un valor de 100 Unidades de Valor Tributario (UVT) por año, es decir, los $3.800.000 en el 2022”.



Declaración de renta Diego Caucayo / EL TIEMPO

3. Intereses de crédito hipotecario



En caso de que haya adquirido una vivienda a través de un préstamo, “puede acceder a la deducción por intereses o corrección monetaria, la cual para el 2022, se contempló que no debe superar las 100 UVT es decir, los $3.800.000 al mes o las 1.200 UVT o $45.605.000 al año”, aclaró Vélez.



4. Donaciones



Por otra parte, si usted ha hecho alguna donación a entidades sin ánimo de lucro y que estén bajo un régimen especial del impuesto sobre la renta, “podrán acceder a un descuento del 25 % del total donado”, agregó.



5. Gastos de dependientes



Finalmente, otra opción para acceder a un descuento es si usted tiene a su cargo hijos menores de 18 años, menores de 23 estudiando y mayores de 23 en condición de dependencia por factores físicos o psicológicos.



De ser así, el CEO de Tributi.com “la deducción no podrá exceder el 10 % de los ingresos brutos del declarante y tampoco las 32 UVT o 1.216.000 de pesos mensuales”.



La plataforma Tributi.com recomienda que si tiene algún saldo a su favor igualmente siga “presentando su declaración, ya que esto le permite retener ese saldo y no perderlo”.



