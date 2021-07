Declaración sugerida de Renta: cómo funciona y cómo acceder a ella

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) invitó a las ciudadanos a hacer uso de la declaración sugerida de Renta y complementarios para personas naturales, un mecanismo dispuesto por tercer año consecutivo que busca facilitar la tarea a los contribuyentes que tienen la obligación con este impuesto para el año gravable 2020.



Para esta ocasión, según la Dian, son 4,1 millones de personas naturales que deben declarar Renta.



Este mecanismo se apoya en información exógena tributaria (datos suministrados por terceros), insumos que para el año gravable 2020 facilitaron el prediligenciamiento, desde la entidad, de 23 de los 210 renglones del formulario.



La Dian aclara, sin embargo, que dicha información registrada en la declaración sugerida puede ser editada por el contribuyente y, tras ser verificada, puede continuar con el diligenciamiento autónomo, realizando el proceso habitual de declaración y pago, en caso de que haya lugar.



Los contribuyentes interesados en conocer si cuentan con declaración sugerida de Renta y complementarios podrán a hacerlo a través de la página de la Dian (dando clic aquí) y aquí le explicamos algunos particularidades de esta herramienta.



¿Qué es la declaración sugerida?



Es un mecanismo de facilitación y aprovechamiento de los datos reportados por terceros (exógena) que la Dian pone a consideración de las personas naturales obligadas a declarar Renta por el periodo gravable 2020.



¿A quién va dirigida la declaración sugerida?



La declaración sugerida aplica para personas naturales residentes que durante el año gravable 2020 cumplieron con alguna de las condiciones para declarar Renta de acuerdo con los siguientes umbrales:



- Patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 2020 mayor a $160'232.000.

- Ingresos totales durante el año gravable 2020 iguales o mayores a $49.850.000.

- Consumos por medio de tarjeta de crédito durante el año 2020 mayores a $49.850.000.

- Valor total de compras y consumos durante el año 2020 mayor a $49.850.000.

- Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 2020 mayor a $49.850.000.

Es importante que conozca las fechas de su declaración de renta para no irse a pasar. Archivo particular

¿Qué casillas vienen diligenciadas en el formulario de la declaración sugerida?



Para el año gravable 2020, se diligencian las siguientes casillas: patrimonio bruto y deudas. En la zona de cédula general, se tienen prellenados los campos de ingresos brutos por rentas de trabajo, ingresos brutos por rentas de capital, ingresos brutos rentas no laborales, ingresos no constitutivos de renta (rentas de trabajo, capital y no laborales), aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC y otras rentas exentas (rentas de trabajo).



En la cédula de pensiones están prellenados ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior. En la cédula de dividendos y participaciones, los ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el exterior, el anticipo de renta liquidado del año anterior, el saldo a favor del año gravable anterior y las retenciones año gravable a declarar.



¿Puedo editar la información diligenciada en el formulario sugerido?



Sí, puede editar toda la información contenida en el formulario, tenga en cuenta que solo usted conoce la realidad jurídica, económica y financiera que deberá declarar, así que puede corregir, adicionar o eliminar cualquier dato.



¿Qué puedo hacer si la información exógena tiene errores?



Teniendo en cuenta que la información exógena es reportada por terceros sobre sus operaciones con clientes, proveedores y otros, la Dian no puede hacer correcciones sobre esta información. En caso de encontrar datos que no correspondan a su realidad jurídica, económica y financiera, debe contactarse directamente con quien reportó sus datos para que realice la corrección.



¿Qué debo hacer si no quiero aceptar la declaración sugerida y prefiero diligenciar mi declaración desde ceros?



Si la información contenida en la declaración sugerida no refleja la realidad jurídica, económica y financiera de su situación tributaria, o prefiere hacer su declaración desde ceros, podrá remitirse a la herramienta 'Programa Ayuda Renta', para elaborar su declaración con la información que disponga.



