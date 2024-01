Lo que cambiará en 2024 con respecto a la declaración de renta y retención en la fuente

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha implementado diversos cambios relacionados con el pago de impuestos por ingresos o gastos para el año 2024, algunos de los cuales se derivan de la reciente reforma tributaria.



Las modificaciones más destacadas están relacionadas con:



- La declaración de renta.



- La retención en la fuente.



- La autorretención del impuesto de renta y complementario.



- El impuesto de timbre.



- El IVA.



- La contribución por laudos arbitrales, que ahora se realizará mensualmente a través del formulario 350.



Tenga en cuenta que hay unas personas exentas de pagar la declaración de renta. La Dian establece que los empleados asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas no tienen esta obligación, siempre y cuando al menos el 80 % de sus ingresos brutos provengan de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria.



También quedan exentos, los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no supere los 211.7 millones de pesos al cierre del año fiscal y aquellos.



Adicionalmente, estarán exentos aquellos cuyos gastos no excedan los 65.8 millones de pesos en tarjetas de crédito de pesos, manteniendo el mismo límite para consumos y compras.



Ahora bien, es crucial tener en cuenta los cambios propuestos para el contribuyente tras la implementación de la nueva reforma tributaria:



1. Se permitirá deducir rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otros, pero con una reducción significativa.



Recuerde que anteriormente, se podían deducir 2,880 Unidades de Valor Tributario (UVT), mientras que con la nueva ley solo se permitirá deducir 790 UVT, lo que implica una disminución en la cantidad deducible.



2. La deducción de intereses de préstamos para vivienda, Icetex u otros créditos educativos también se verá afectada.



Antes se podía deducir hasta el 40%, equivalente a 5,040 UVT. Sin embargo, con la reforma, esta deducción se reduce a 1,340 UVT.



Para quiénes aplica la retención en la fuente en 2024

Dian Dian

Según la Dian, este mecanismo se aplicará a personas con salarios superiores a 6.5 millones de pesos. Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas por la última reforma tributaria para aquellos con salarios elevados, ahora enfrentan mayores obligaciones fiscales, los expertos sugieren considerar retenciones voluntarias.



En la más reciente declaración de impuestos, realizada por 5.4 millones de contribuyentes, la Dian recaudó un total de 19,6 billones de pesos.



