Dian levanta contingencia por falla tecnológica para pago de impuestos

La Dian informó este miércoles que tras superar un problema técnico en su plataforma tecnológica dispuesta para los contribuyentes, se levanta de manera parcial la contingencia y queda habilitada la página web para la declarar y pagar impuestos.

“En este momento ya se superó el problema técnico del equipo de balanceo de carga de la plataforma tecnológica, provisto por un tercero. Por lo anterior, están disponibles y estables los servicios que permiten el diligenciamiento y presentación de las declaraciones tributarias y el pago de impuestos”, señaló la entidad, a través de un comunicado.



No obstante, la contingencia se mantiene para quienes no han podido declarar y pagar impuestos debido a la dificultad para renovar y emitir la Firma Electrónica, ya que el certificador de las firmas electrónicas está limitado en su capacidad para renovarlas y emitirlas.



La Dian recordó que la contingencia le da la posibilidad al contribuyente de presentar y pagar las declaraciones fuera de término sin ningún tipo de sanción pecuniaria por extemporaneidad.



Se reitera la invitación a quienes no han renovado la firma electrónica, para que una vez superados los inconvenientes tecnológicos, la renueven.



Desde la fecha en que inició la contingencia, 13 de enero, hasta este miércoles 15, se han presentado 91.470 declaraciones del Impuesto Sobre las Ventas (IVA), y 80.135 declaraciones correspondientes a Retención en la Fuente.