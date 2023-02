Dian: sus proyecciones de recaudo tributario y facturación electrónica

La gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es clave para el gobierno de Gustavo Petro, no solo por la reforma tributaria aprobada el año pasado que ya está operando, sino por el objetivo de recaudar cerca de $30 billones en la lucha contra la evasión a cuatro años.



El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, conversó con Portafolio sobre algunas tareas en las que avanza la entidad, como la modernización de los sistemas, la creación de una declaración universal de ingresos y la expansión de la factura electrónica.



(Vea: ¿Tiene deudas con la Dian?: así puede pedir descuentos en 2023).

En 2022 el recaudo superó los $228 billones, ¿cómo evalúa esa gestión?



El recaudo sobrepasó la meta fijada y eso tiene mucho que ver con el inicio del proceso de modernización de la Dian. Aparte de la recuperación de la economía y una serie de variables exógenas que tuvieron efecto, sí vemos el resultado de una mejor gestión, debido a la mejoría de los sistemas y al fortalecimiento de la factura electrónica, que es algo que este año ya empieza a ser obligatorio en todos los puntos de ventas.



¿Todos los comercios tendrán que facturar electrónicamente?



Todos los comercios tendrán que dar factura electrónica en el punto de venta. Esto requiere, obviamente, una capacitación de los comerciantes; los únicos exentos serán personas naturales con ingresos ‘muy pequeñitos’, pero todas las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad van a tener que expedir factura electrónica.



(Vea: Qué son las aduanas verdes, la apuesta de transformación de la Dian).



¿Cuántos contribuyentes entrarán a esa obligatoriedad este año?



Tenemos más o menos 11 millones de transacciones con factura electrónica, pero para 2023 se esperan 40 millones de transacciones. Muchas veces la gente no diferencia, el hecho de que se entregue un recibo impreso en el punto de venta no quiere decir que sea una factura electrónica, y eso es lo que se va a volver obligatorio.

Todas aquellas personas jurídicas o naturales que están obligadas a llevar contabilidad, tendrán que emitir factura electrónica COMPARTIR EN TWITTER

¿Esto ayudará a evitar una doble facturación?



La evasión y la lucha contra la evasión no son estáticas, son dinámicas y la tarea de la Administración tributaria es siempre ir un paso adelante. Pero también esperamos que haya una transformación cultural en la cual la gente esté menos motivada a encontrar la trampa. Un mensaje que queremos llevar es que es un ahorro para un comercio que vende contrabando o que cobra menos sin factura es plata que está dejando de ir a acueductos en todo el territorio nacional, a salud o educación. Y cada peso cuenta.



Colombia tiene amplias brechas de digitalización, ¿qué hará la Dian para acompañar este proceso?



En el Plan Nacional de Desarrollo ya estamos trabajando para atender específicamente las necesidades de esas poblaciones donde la conectividad sigue siendo un reto. Hay que tener en cuenta la inclusión de distintos grupos del país, y no forzarlos a una situación en que técnicamente incumplen porque es una norma imposible de acatar.



La buena noticia es que en las zonas donde el recaudo tiende a ser más grande ya podemos implementar estas medidas sin necesidad de excepciones y esto nos permite fortalecer en últimas la meta de recaudo para fortalecer gasto.



Ya entró en vigor la reforma, pero 2023 es un año en que se espera una desaceleración, ¿qué proyecta la Dian en materia de recaudo?



Pese a que los pronósticos económicos podrían ser más optimistas, y teniendo en cuenta que nadie tiene una bola cristal, pensamos que por los cambios que estamos realizando en la entidad, el recaudo puede aumentar de manera sustancial.



El Gobierno y la Dian van a empezar un proceso de fortalecimiento de la Administración Tributaria. La Dian está convocado a un concurso para que ingresen miles de nuevos funcionarios. Vamos a tener un gran énfasis en la contratación de auditores forenses para que examinen con lupa declaraciones de renta, y de todo tipo de impuestos. Muchas veces el problema es que se nos quedan declaraciones de renta sin auditar. Queremos que cuando alguien declare cualquier tipo de impuestos tenga la altísima certeza de que una imprecisión va a ser detectada y va a tener unas consecuencias que es mejor no buscar.



(Vea: Dian recaudó $228,6 billones en impuestos durante 2022).



El año pasado declararon renta cerca de 4,5 millones de personas, ¿cuántas pueden estar quedando sin auditar?



Otra de las grandes metas de recaudo que tiene el Gobierno para el cuatrienio es un control de la evasión importante. La idea es más que triplicar la capacidad de auditoría.



El Gobierno tiene unas metas de recaudo por control de la evasión que casi que igualan a las de la tributaria, ¿cómo las garantizará?



Las estimaciones que hay del costo de la evasión son casi $80 billones anuales. La meta de recaudó del Gobierno con la tributaria era de $50 billones, con la reforma estamos hablando de que entran unos $20 billones adicionales, así que nuestra meta sería poder reducir la evasión en un proceso de cuatro años y así poder llegar a ese recado adicional de $50 billones.



La administración tributaria no se ha fortalecido tanto como debería y pensamos que es totalmente razonable darle un golpe de ese tamaño a la evasión.

Impuestos. iStock

La tributaria ‘le dio dientes a la Dian’, ¿cómo se está fortaleciendo entonces?



Bueno, va a haber más recursos, eso es importante. En Colombia la Dian tiene impuestos y aduanas, y solo tiene 11.000 funcionarios, mientras que la sola administración tributaria de Corea tiene, por ejemplo, 20.000.



En términos de fortalecimiento hay una necesidad de aumentar en miles de personas el tamaño de la entidad y tenemos un concurso para incorporar 4.700 nuevos funcionarios. Se nos están pensionando entre 600 y 700 personas cada año, son personas con un conocimiento muy especializado y si los reemplazamos con empleados provisionales es problemático. Estamos buscando establecer concursos anuales para, de manera progresiva, renovar la planta.



(Vea: Dian aclara en qué casos se debe actualizar el RUT).



En tecnología, ¿cómo se va a acompañar esa modernización?



La entidad cuenta con el fondo Dian, una cuenta de US$250 millones que se creó desde el 2018 y que en este momento nos está permitiendo financiar la transformación de los sistemas tecnológicos de la entidad. En ese proceso estamos adquiriendo el nuevo software que va a permitir hacer de manera más eficiente no solo el recado tributario, sino también toda la gestión aduanera.



En los próximos días se presentará el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué medidas se impulsarán para la Dian en el proyecto?



Una de las cosas que está mirando el Plan Nacional de Desarrollo es articular lo que hacemos con otras entidades del Estado, aprovechando procesos que ya vienen andando en la Dian para prestar al ciudadano un mejor servicio.



Una meta que está en el Plan, que me parece valiosísima, es que cualquier pago que un ciudadano deba hacerle al Gobierno, o que un ciudadano tenga derecho a que el Gobierno le haga, pueda tramitarse desde la misma plataforma. Hoy en día tenemos el sistema ‘Muisca’ para el impuesto de renta, por ejemplo, pero los aportes a seguridad social deben hacerse a través de una planilla, y por otro lado cuando se reciben pagos de algún tipo de transferencia monetaria del DPS es otro sistema.



De lo que se ha hablado en el Plan Nacional de Desarrollo es de una declaración universal de ingreso, que además nos sirva para hacer todos esos pagos a través de una misma plataforma. Lo que buscamos es que esta plataforma tecnológica, que ya necesita la Dian, se aproveche para prestarle apoyo a las demás entidades del Estado que reciben pagos de los ciudadanos o que les hacen transferencias, para que todo sea mucho más armónico y sea una ventanilla digital.



(Vea: Plazos para declarar y pagar renta, IVA y otros impuestos nacionales).

Creo que ninguna de las medidas que introduce

la reforma tributaria está ni siquiera cerca de generar presiones inflacionarias COMPARTIR EN TWITTER

Esa plataforma nueva de Declaración Universal de Ingreso, ¿sería manejada por la Dian?



Esto es algo en lo que se requiere un trabajo conjunto de todas las entidades, pero la Dian ha manifestado su disposición a ser quien articule estos esfuerzos. Hay cosas en que estamos en capacidad de hacer mejor que los países desarrollados, estamos en un proceso de modernización digital y aprovecharemos para dejar todo impecable.



Tras la tributaria, ¿cómo proyecta el impacto de los impuestos sobre la economía en 2023 y las decisiones de las empresas?



La inmensa mayoría de las empresas del país, o no van a ver un aumento en sus impuestos o verán una reducción.



En el régimen simple, al cual se pueden acoger la gran mayoría de empresas del país bajó sus tarifas en todas las categorías, y está pensado para compañías pequeñas y medianas.



Hay muchas empresas a las que hacer parte del régimen simple les convendría en términos de tarifa efectiva y no se han incorporado.



Una de las cosas que queremos hacer es seguir promoviendo este esquema de tributación, que como su nombre lo indica tiene menos trámites que el régimen ordinario y para una parte importante de las empresas representa un nivel más bajo de tributación. Y aquellas que no pueden acogerse al régimen simple, la inmensa mayoría, no van a ver ningún cambio, excepto por un pequeño beneficio que era el descuento del ICA del impuesto de renta.



El debate se centró alrededor de unos sectores, a los cuales es ciertísimo que se le subieron impuestos, pero nunca se buscó que se fueran estos sectores del país. Ahí hay una sobre tasa al sector financiero, al minero energético, a la generación de energía eléctrica, que son simplemente sectores que pueden contribuir más y que incluso en este nuevo sistema tributario siguen siendo una opción de negocios atractiva y viable.



(Vea: Declaración de renta: Dian especifica en qué se destinan sus impuestos).



De cara al consumidor han llegado nuevos impuestos para algunas empresas, ¿eso puede generar presiones inflacionarias?



El tema más que decir sí se está generando o no, es hablar de las magnitudes de los efectos. La economía es un sistema muy complejo y cualquier cosa que uno haga hasta cierto punto tiene un impacto sobre absolutamente todo.



Creo que ninguna de las medidas de la reforma tributaria está ni siquiera cerca de generar una presión inflacionaria que sea incluso notable en el día a día de las personas y mucho menos una razón de preocupación en general.

Modernizar las aduanas, otra tarea

Entre los planes que tiene la Dian está, además, modernizar el sistema aduanero. “El tema de las aduanas está realmente atrasado en el país”, aseguró el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien dio a conocer que el sistema está basado gran parte en “archivos de papel”.



Según Reyes, es necesario no solo digitalizar los procesos, sino también replantearlos y así mejorar la gestión de las aduanas no solo en relación con el control del contrabando, sino también para impulsar la facilitación del comercio. Aseguró que este año la Dian presentará un nuevo régimen sancionatorio.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE Y ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Periodista Portafolio y Editor General de Portafolio