El dinero que perderán entes territoriales sin sobretasa a gasolina

Por lo que demore el trámite para la promulgación de la nueva ley que establece la sobretasa a los combustibles aprobada recientemente en el Legislativo, los entes territoriales en el país dejarían de recibir los millonarios recursos que le corresponden por este impuesto.



Es decir que, el tiempo que se gaste entre la publicación de la norma aprobada en el Diario Oficial, y el traslado del articulado avalado a la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República para su estudio y visto bueno, con lo que el Ejecutivo promulga la nueva enmienda, no se cobraría este costo adicional al combustible en el territorio nacional.



(Lea: Así quedó la sobretasa a la gasolina aprobada por el Legislativo).



Así las cuentas, si por concepto de la sobretasa a los combustibles se recaudan aproximadamente entre $1,95 billones y $2 billones por año, por cada día que pase y no se promulgue la nueva ley los municipios y departamentos del país dejarían de recibir cerca de $5.500 millones.



Portafolio pudo establecer con fuentes del Ministerio de Minas y Energía (MME) que, a la fecha, el articulado aprobado en el Legislativo aún no había sido enviado a la Presidencia de la República. Además las fuentes consultadas explicaron que la promulgación de la ley podría demorarse entre una y dos semanas.



Sin embargo, este diario pudo confirmar con fuentes del Ejecutivo que la nueva norma a la sobretasa a los combustibles sería sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, a más tardar el próximo 1 de julio.



Para analistas del sector combustibles consultados por este diario, los cerca de 10 días sin sobretasa, llevaría a que las cabeceras municipales y departamentos no percibieran cerca de $55.000 millones, lo que afectaría sus presupuestos.



(Vea: Nueva norma permite más azufre en combustibles producidos en el país).



“Esta nueva ley es importante para los entes territoriales, ya que asegura para el largo plazo el ingreso de recursos para el desarrollo y mejoramiento de sus programas de transporte masivo y la malla vial, en especial en las ciudades capitales”, agregó Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy.

Expertos dicen que la ley de la sobretasa es importante para los entes territoriales. Ana María García. Archivo EL TIEMPO

Agregó que esto último obedece a la demora en el trámite de la ley en el Legislativo, para lo cual el Gobierno Nacional tuvo dos años y seis meses para darle curso, y lo vino hacer apenas en los últimos tres meses (desde el 26 de mayo pasado).



“Se deberían buscar mecanismos para que estos recursos dejados de recibir por las regiones, sean trasladados por el Gobierno, quien los recibirá vía Ingreso al Productor de los combustibles de tal forma que el sistema quede en tablas y ninguna de las partes, y en especial las regiones, se vean impactadas”, recalcó el presidente de la Fundación XUA Energy.



(Vea: Creg será ahora encargada de publicar los precios de los combustibles).



Dentro del sector combustibles, la medida tomada por el Gobierno de aumentar el Ingreso al Productor en la misma proporción de la sobretasa a los combustibles, mientras se promulga la nueva ley, genera un beneficio temporal en el valor de los inventarios a los distribuidores mayoristas que almacenan producto, beneficio que igual en algún momento será contrario cuando se expida la ley.



“Seguramente el gobierno nuevamente disminuya el Ingreso al Productor para no generar impactos a los consumidores finales del combustible”, indicó Vera.



(Vea: Usos que tendrá el gas propano con ley que fue aprobada en el Congreso).



La opinión de este sector se deriva de una circular de la Dirección de Hidrocarburos del MME al que tuvo acceso Portafolio, la cual resalta que, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la nueva ley de sobretasa a los combustibles, a partir del 23 de junio de 2021 el ingreso al productor previsto en la estructura de precios de la gasolina será de $5.919 por galón, y para el diésel será de $4.442 por galón.



“Este valor asociado a la sobretasa a los combustibles, no debe ser considerado en la estructura de precios, teniendo en cuenta que, de un lado, la tabla contiene valores indicativos que tendrán aplicación a partir del 23 de junio y, de otro, al momento de la redacción y expedición del presente comunicado, no se ha promulgado una nueva ley que regule la base gravable de la sobretasa... Con la promulgación de una nueva ley, dicho tributo podrá ser nuevamente incluido en la estructura de precios de los combustibles”, indica el documento.



PORTAFOLIO