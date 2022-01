Envíos internacionales menores o iguales a US$200 tendrán IVA incluido

Desde ahora, los envíos urgentes, iguales o inferiores a 200 dólares, ingresarán a Colombia con el impuesto del IVA ya pago. Esta es una estrategia que logró implementar el operador postal del país con los principales 'marketplaces' y operadores logísticos del mundo.



(Lea también: Denuncian evasión de US$100 millones en frontera Venezuela - Colombia).

La iniciativa busca que los envíos provenientes de países con los que Colombia no tiene un Tratado de Libre Comercio lleguen con el impuesto del IVA ya pago. Este valor ya deberá estar incluído en el precio del artículo.



Algunos 'marketplaces' incluidos en la medida serán Aliexpress, Shopee, Wish, MailAmericas, CNE Express y Sinotrans.



(Además: Lo que debe saber sobre los descuentos para multas de tránsito).



Otro de los beneficios de la medida es que los colombianos que compren un producto a través de una tienda virtual, podrán ahorrar el tiempo de entrega de su envío y evitar tramites tributarios para legalizar su paquete internacional.



"Esta es una muy buena noticia. Un ejemplo del efecto es que el 97 % de los envíos que realiza al país el operador logístico internacional MailAmericas vienen ya con el IVA pago, entonces usted no tendrá que hacer ningún trámite adicional", anotó el presidente de 4-72, Gustavo Araque.



(Siga leyendo: Los productos que más se han contrabandeado durante 2021).



En Colombia, durante el 2021, se realizaron 94'196.186 envíos nacionales e internacionales. Se espera que con esta estrategia, cada vez se vayan vinculando más 'marketplaces' y operadores logísticos del mundo.



Los envíos de este tipo, hechos desde Estados Unidos, tampoco estarán sujetos al impuesto del IVA.



PORTAFOLIO