El nuevo impuesto que se aplicará desde enero de 2024: ¿a quiénes les corresponderá?

La nueva retención o impuesto que se aplicará desde el primero de enero de 2024 será del 10 % para los pagos por la venta de bienes y servicios realizados por empresas extranjeras que operan en Colombia.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La norma que regula los tributos de personas no residentes es la Ley 2277 de 2022, que introdujo dos artículos 20-3, 20-4. También, se reglamenta mediante el artículo 408 del Estatuto tributario.



(Vea: Cambios en impuestos al patrimonio, dividendos y ganancias ocasionales).



Entonces, a los que se les aplicará la retención son a las empresas no residentes del país que tienen una fuerte presencia en Colombia y que obtienen importantes sumas de dinero de clientes del país, como por ejemplo, Spotify, Netflix, Amazon, entre otras.



Ahora bien, si una empresa quisiera evitar ese 10 %, la opción que tiene es presentar la declaración al Gobierno y liquidar el 3 %.



(Vea: ¿Qué es la retención en la fuente y para quiénes aplica en el 2023?).



Sin embargo, según Diego Guevara, especialista en Impuestos y líder de investigación tributaria de Actualícese, también deberían pagar las entidades emisoras de tarjetas de crédito, vendedores de tarjetas prepago y otros actores.



Y con respecto a las empresas, según Guevara, no todas entran, sino únicamente las que tengan ingresos brutos superiores a 31.300 Unidades de Valor Tributario UVT por transacciones.



(Vea: Plazos para declarar y pagar renta, IVA y otros impuestos nacionales).



PORTAFOLIO