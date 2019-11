'Tributaria debe aprobarse de la forma más fiel a como fue presentada'

Nicolás Pérez, senador del Centro Democrático, asegura que ve buen ambiente político para la aprobación de la reforma tributaria en el congreso y que esta debe pasar lo más fiel posible a como la presentó el Gobierno.



Lea: ('La reforma tributaria debe ayudar a la generación de empleo')

¿Cuál es la opinión del Centro Democrático respecto a la reforma tributaria?



La ley de financiamiento tenía un objetivo importante que era impulsar la economía colombiana. Nosotros tenemos uno de los países que más carga tributaria tiene a las empresas y eso nos hace perder una competitividad. La ley tiene una razón de ser muy positiva y hay que tratar de mantenerla. Por esta razón creo que hay que aprobarla de la forma más fiel a como fue la ley de financiamiento.



Lea: (Tributaria hay que replantearla con las necesidades actuales del país)



¿Qué opina de los cambios que proponen las diferentes bancadas?



Hay que aprobar esta reforma tributaria de la forma más fiel al texto de la ley de financiamiento porque ya se hizo la discusión en el congreso y esto se cayó por un tema de forma no de fondo.



En la clasificación del doing businnes al país le va mal en cargas tributarias y en incertidumbre jurídica y esto hace que las empresas sean menos competitivas.



Pero algunos sostienen que el bajarle impuestos a las empresas no ha servido para disminuir el desempleo…



Bajar los impuestos es un tema que se da de forma escalonada, es el primer año y apenas vamos a empezar a ver esos impactos.



Lo único que yo revisaría es el impuesto al tema a la venta de las propiedades de más de 918 millones de pesos, que eso sí nos tiene un poco frenados. Pero el efecto de la baja de impuestos en las empresas se va a ver hasta ahora.



¿Cree que el clima político, con un Gobierno débil, va a afectar la aprobación?



Para el tema de la reforma tributaria hay ambiente político y creo que no va a tener dificultades en el congreso. Bienvenido el debate, debatir las nuevas propuestas, pero este tema ya se discutió. Veo buen ambiente, todas las bancadas le están apuntando al crecimiento del país.



¿No cree que habrá muchos cambios, como el año pasado con la ley de financiamiento?



No sería saludable para el país, hay que darles garantías a los inversionistas locales e internacionales. Hay que aumentar la confianza con seguridad jurídica y unas tasas impositivas de acuerdo al mercado.



Lo que necesitamos es aumentar la inversión local para la generación de empleos. En el congreso hay voluntad para que al país le vaya bien.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co