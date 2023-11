Predial: cómo se aplicarían topes para limitar incremento del impuesto

El Gobierno Nacional dio a conocer, este viernes 10 de noviembre, un proyecto con el que busca limitar el incremento del impuesto predial en el país.

La iniciativa fue firmada por los ministros Ricardo Bonilla, de la cartera de Hacienda, y Jhenifer Mojica Flórez, de Agricultura y Desarrollo Rural y busca adoptar medidas sobre el Impuesto Predial Unificado (IPU) para "modificar parcialmente la Ley 44 de 1990, derogar la Ley 1995 de 2019 y dictar otras disposiciones".

"Hay que tener en cuenta que este es un alivio para los contribuyentes, pues los concejos municipales y alcaldías no podrán incrementar de tajo los impuestos prediales. En síntesis, lo que se busca es poner un límite a los cobros y no que se haga el incremento en un solo año, sino gradual", se agregó desde el Gobierno.

Algunos puntos claves del proyecto, según aseguran desde el Ministerio de Hacienda, son:

- Que unifica dos leyes y disminuye excepciones (predios a los que no les aplica límite) y precisa las categorías y los límites que les aplican.

- Busca la progresividad, ya que establece diferentes rangos. El proyecto, además, incentivaría el mercado de tierras, dice el Gobierno.

- Propone límites más precisos y progresivos para la zona rural. Actualmente, según Minhacienda, solo contempla un mayor pago para los predios con más de 100 hectáreas, "lo cual no es un indicador de productividad ni aprovechamiento de la tierra".

- Se pronostica que solo el 5 % de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento.

- Dice el Minhacienda que "la gran mayoría de los predios del país tendrán un aumento máximo del IPU del 50 %".

Ley 44 de 1990

El proyecto tiene como intención modificar la Ley 44 de 1990, que tiene como límite el "doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior".

En esta norma las excepciones son: terreno urbanizable no urbanizado o urbanizado no edificado, lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada, y predios que se incorporen por primera vez al catastro.

Ley 1995 de 2019

El proyecto también busca derogar la Ley 1995 de 2019, que tiene como límites:

- Predio actualizado que pagó en la vigencia anterior sobre el avalúo catastral actualizado: IPC+8 puntos porcentuales.

- Predio no actualizado: 50 % del monto liquidado el año anterior.

- Predios clasificados en estratos 1 y 2 con avalúo catastral menor a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV): IPC.

Topes del proyecto

El proyecto del gobierno Petro propone los siguientes límites:

- El impuesto predial podría subir hasta un 50 % en los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 SMMLV, esto es unos 156,6 millones de pesos a precios de este 2023.



- En los predios urbanos con destino habitacional y comercial cuyo avalúo catastral se encuentren en el rango superior a esos 135 salarios mínimos y menor a 250 salarios, el incremento podría ser de hasta 100 %.



- Los predios urbanos con destino habitacional y comercial que estén por encima de los 250 SMMLV y por debajo de los 350 SMMLV (406 millones) tendrían un ajuste del 150 %.



- Para predios urbanos y rurales cuyo avalúo sea superior a los 350 SMMLV, pero menor a 500 SMMLV ( 580 millones) el alza del IPU sería del 200 %.



- Para predios urbanos y rurales que superen los 500 SMMLV podrían tener un ajuste en el impuesto predial de hasta 300 %.

Actualmente, como está la norma, los contribuyentes podrían pagar hasta el 1000 % del predial que pagaban el año anterior.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que la propuesta apunta a que la mayoría de los predios del país tendrá un aumento máximo del 50 %: "Solo el 5 % de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento anual".

Mojica también aclaró, en charla con 'Caracol Radio', que no se trata de un nuevo impuesto y que lo propuesto no afectaría a ciudades que ya tienen actualizado su catastro, como las principales del país.

