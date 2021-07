‘Pico y placa’ para pago del impuesto de vehículos en Bogotá

Entre el 12 y el 16 de julio de 2021 vencen los plazos para el pago con descuento de 10% del impuesto de vehículos en Bogotá, según el último dígito de la placa.



(Amplían plazo para pago del predial e impuesto de vehículos en Bogotá).

Esto quiere decir que los propietarios de vehículos con placas 0 y 1 podrán acogerse a este descuento hasta el 12 de julio. Por su parte, los dueños de automotores con placas 2 y 3 deben pagar el 13 de julio si quieren obtener este beneficio.



Para vehículos con placas terminadas en 4 y 5 el descuento aplica hasta el 14 de julio, mientras que para automotores con el último dígito 6 y 7 el beneficio irá hasta el 15 de julio.



Finalmente, los propietarios de vehículos cuya placa terminen en 8 y 9 o automotores con placas que terminen en letra (A hasta Z) deberán pagar el 16 de julio para aplicar al descuento del 10%.



En caso de no hacerlo entre estas fechas, el pago máximo sin el descuento irá hasta el 27 de agosto.



Cabe señalar que para este impuesto no se reciben pagos parciales, ni acuerdos de pago.



“Los contribuyentes deberán presentar ante las entidades financieras autorizadas por la Secretaría Distrital de Hacienda o por los medios virtuales adoptados, la declaración y pagar simultáneamente la totalidad del impuesto, a más tardar el 27 de agosto de 2021, para cada vehículo matriculado en Bogotá”, explicó la Secretaría de Hacienda.



Para 2021, los vehículos particulares entre $0 y $49,4 millones estarán gravados con una tarifa del 1,5 %. Por su parte, los automóviles, camperos, camionetas, station wagon, vehículos de carga y de pasajeros de $49,4 millones hasta $111,3 millones, tendrán una tarifa del 2,5 %, y desde $111,3 millones en adelante, una del 3,5 %.



Mientras que las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos tendrán que pagar el 1,5 % del valor del vehículo, mientras que para los vehículos públicos la tarifa representa el 0,5 %. Finalmente, el impuesto para los automotores eléctricos no podrá superar el 1 % del valor comercial.



PORTAFOLIO