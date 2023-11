Mipymes, a tributar como las grandes empresas en el 2024

Hace casi un año que se aprobó la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, y todavía se siguen lanzando alertas respecto a los impactos de esta normativa en el mundo empresarial, que se sigue preparando para meterse la mano al bolsillo y pagar más impuestos en 2024.





Un reciente informe de la firma Crowe Colombia, llamó la atención sobre los cambios que se hicieron frente a la Tasa de Tributación Depurada, para que el país se pusiera al día con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y que ahora pondrá a muchas mipymes a pagar renta bajo los mismos parámetros de las grandes multinacionales.



Portafolio habló con Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crow y experto en el tema, quien explicó que todo parte del parágrafo 6 del artículo 10 de la reforma tributaria, el cual fue diseñado para garantizar que las multinacionales paguen al menos un nivel mínimo de impuestos en cada jurisdicción en la que operen.



“Si bien la intención es buena, su aplicación está generando preocupaciones entre las micro y pequeñas empresas, puesto que no distingue tamaños, ni realidades económicas, golpeando este sector productivo, al ponerlo al nivel de las grandes compañías”, dijo este analista.



Arbeláez agregó que este principio de equidad y progresividad, que busca que la carga tributaria se distribuya de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, se ve desafiado por la TTD, ya que establece una tasa plana del 15%, aumentando la tributación de las Mipymes.



Para poner un ejemplo de los cambios e incrementos tributarios que llegarán con esta nueva norma, el análisis de Crowe pone cuatro ejemplos con empresas que tengan ingresos de $100 millones, $500 millones, $1.000 millones y $2.000 millones. En el primero se aprecia que el impuesto mínimo de renta pasaría de $5,1 millones sin la TTD a $7,3 millones con esta variación tributaria.



“Esto en un escenario así de bajo, pareciera que no es tan grave, pero en el caso de los ingresos de $500 millones, su impuesto de renta crece $11 millones, para las de $1.000 millones sube $14 millones y para las de $2.000 millones se observan aumentos tributarios de hasta $24 millones”, dijo Juan Carlos Arbeláez.



El parágrafo 6 del artículo 10 de la reforma tributaria establece “una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata este artículo y el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada”.



La norma explica que “esta tasa mínima se denominará Tasa de Tributación Depurada (TTD) la cual no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) y será el resultado de dividir el Impuesto Depurado (10) sobre la Utilidad Depurada (UD)”.



Para Juan Carlos Arbeláez, con esto queda claro que “las pequeñas y medianas empresas colombianas, que constituyen el núcleo de la economía nacional, podrían verse desproporcionadamente afectadas, poniendo en riesgo su viabilidad y, por ende, el empleo y la inversión”.



“Esto sin olvidar que estas empresas bajo ningún concepto son multinacionales y por tanto no deberían ser objeto de una medida cuyo fin, en el seno del G20 y de la Ocde fue otro muy diferente”, asegura el experto de Crowe.



Adicional a esto, el informe sobre esta variación tributaria resalta que además de poner a pagar más a las micro y medianas empresas, “su estructura compleja y detallada puede generar costos administrativos significativos, especialmente para empresas que no cuentan con amplios recursos y robustos equipos en sus áreas fiscales internas para atender sus obligaciones tributarias”.



“Van a tener que buscar unos asesores o unas personas especializadas que los puedan soportar o que logren validar lo que su contador del día a día lo hacía. Y es que pensemos que una persona que tiene un negocio que vende al año $200 millones o $300 millones, seguramente no tiene un asesor tributario especializado, sino que su mismo contador le hace las cuentas y le presenta sus impuestos del día a día”, concluyó este analista.



Ante esto, resaltan que es necesario hacer pedagogía y acompañamiento a las empresas para evitar errores en la contabilidad y cálculo de la Tasa de Tributación Depurada, que más adelante puedan ser sancionados por parte de las autoridades tributarias.



Cabe recordar que según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 95,5% de las empresas en Colombia son micro, mientras que las pequeñas empresas constituyen el 3,4%. Las medianas y grandes empresas, aunque importantes, representan sólo un 0,8% y un 0,3% del total nacional de empresas respectivamente.



Así mismo, hay que decir que en los primeros nueve meses del año se aprecia un crecimiento del 6,55% entre las compañías activas, respecto al 2022, alcanzando un total de 2.034.132.



Al analizar los sectores que han contribuido a este crecimiento, los datos revelan que el sector de servicios ha sido el principal motor, agrupando un 41,4% de las empresas activas entre enero y septiembre de 2023. Le sigue de cerca el comercio, que representa el 40,2% del total.

Se necesita pedagogía frente a la tributaria

Uno de los llamados más reiterados por parte de los expertos en impuestos en el país, respecto a la reforma tributaria, es a que se haga mayor pedagogía respecto a los cambios que se vienen, especialmente para el 2024.



Un ejemplo de esto se ha visto con los impuestos saludables que empezaron a regir desde el pasado 1 de noviembre y que según expertos como Carlos Rodríguez, socio de Jiménez Higuita Rodríguez Asociados, deben ser explicados mejor a los empresarios.



Este analista agregó que “hasta ahora, no se han publicado oficialmente el anexo técnico de los cambios en la facturación electrónica. Este anexo es crucial, ya que dicta las reglas del juego”.



