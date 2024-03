¿Cómo ha avanzado la implementación de la factura electrónica? Esto dice la Dian

Una de las apuestas de este Gobierno en materia presupuestal está puesta en manos de la Dian y su capacidad de recaudo tributario, frente a la cual, si bien no alcanzó la meta que se esperaba en 2023, estuvo muy cerca de cumplirla y superó los años anteriores.



Es por ello que esta autoridad tributaria se ha enfocado en los últimos meses en fortalecer su capacidad de rastreo y seguimiento a las rentas, capitales y bienes de los colombianos; todo con el fin de que no le hagan conejo al pago de impuestos.



Con base en esto y tras un reciente seguimiento a responsables del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) y el Impuesto Nacional al Consumo, se encontró que, con corte a febrero de 2024, el 15,7% de dichos impuestos no han llegado a las cuentas del Tesoro Nacional. En otras palabras, la suma de los recursos que no está percibiendo el país por este concepto asciende a los $2,1 billones hoy en día.



“La Dian encontró que algunos de los responsables que presentaron la declaración por ventas en noviembre y diciembre de 2023, no hicieron el pago a la administración tributaria. A juzgar por los pagos recibidos desde el 11 de marzo, cuando inició el calendario de vencimientos, lo mismo está ocurriendo en las ventas de enero y febrero, cuya declaración y pago debe hacerse este mes”, reportó.



En este sentido indicó que, poniendo la mira en el monitoreo de las declaraciones presentadas a la fecha, se corroboró que tan solo en enero, 85.256 responsables declararon los ingresos e impuestos por ventas de noviembre-diciembre del año anterior, pero no pagaron y advirtió que esto es una violación de la ley.

Esta entidad agregó que “en diciembre se expidieron más de 223 millones de facturas electrónicas, el número históricamente más alto desde su implementación y que no tiene en cuenta las ventas que pudieron darse a través de documentos equivalentes”.



“Sin embargo, la Dian no está viendo estos números reflejados en el recaudo de enero. Ante este incumplimiento, la entidad tomará acciones de cobro, incluidas las penales previstas en la ley”, indicó.



Frente a esto, lanzó una dura advertencia al recordar a la ciudadanía que cuando se declara el IVA o el Impuesto al consumo y no se paga, la primera consecuencia es el recargo de intereses moratorios desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar.

Impuestos iStock

“El interés moratorio sobre los impuestos no consignados se liquida diariamente a la tasa de interés vigente: hasta el 31 de marzo es de 31,3%; en el mes de febrero fue de 32,97%; en enero de 32,98%. Esto evidencia lo costoso que resulta no consignar los valores cobrados como impuesto al valor agregado o impuesto al consumo, sin contar que el incumplimiento puede derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, dijo la Dian.

Ahora bien, según lo establecido en la ley, la segunda consecuencia es la penal, ya que no pagar estos tributos es catalogado como un delito penal llamado omisión de agente recaudador, que puede llevar a una pena en prisión de 48 a 108 meses y a una multa equivalente al doble del valor no consignado, sin que supere los $48.000 millones.

Factura electrónica

En otros temas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sostuvo que la facturación electrónica está mostrando buenos resultados, destacando que actualmente hay 1.143.000 facturadores electrónicos en el país, de los cuales 181.000 se incorporaron en el último año.



Pese a los buenos resultados, cerró advirtiendo que en todo el país aún faltan alrededor de 157.000 contribuyentes responsables de facturar por esta vía.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio