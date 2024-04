La falla por la que la Dian suspendió casi cuatro millones de RUT: ¿está el suyo?

Con el fin de mantener al día sus bases de datos y garantizar un correcto seguimiento a los contribuyentes en el todo el país la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que realizó una depuración a las listas del Registro Único Tributario, con la cual se suspendió una gran cantidad de personas que no tenían sus datos al día.

En este sentido invitó a la ciudadanía a prepararse para la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales, correspondiente al año gravable 2023, que deberá cumplirse entre los meses de agosto y octubre próximos, recordando que el Rut es parte escencial de este proceso que se surte todos los años.

“A pesar de los esfuerzos de los años 2022 y 2023 para contactar a los contribuyentes y pedirles que actualicen su registro, a la fecha, no ha sido posible ubicar a un total de 3’958.666 de inscritos en el RUT. Teniendo en cuenta que la no ubicación de estos contribuyentes obedece a no tener registrado un correo electrónico, dato que es obligatorio desde 2012, la DIAN ya le suspendió el registro”; explicó.

Así las cosas, todas estas personas podrían tener inconvenientes a la hora de realizar sus trámites tributarios, especialmente la declaración de renta, razón por la cual se extendió la invitación a que consulten en la página web de la entidad si sus registros siguen vigentes o es necesario ponerse al día con esto.

“El estado del RUT puede ser consultado en el portal www.dian.gov.co, utilizando la herramienta ‘consulte el estado del RUT’ con su número de cédula. Por lo anterior, la administración tributaria invita a los ciudadanos a que actualicen la información correspondiente lo antes posible, teniendo en cuenta que mientras se mantenga la suspensión, no podrán adelantar sus trámites con la Dian”, agregaron.

Entre los procesos que se podrían ver afectados, según contaron, está expedir facturas, soportar costos y deducciones, ni contratar bienes o servicios. La suspensión, además, conlleva a que el contribuyente se acerque a un punto de contacto de la entidad para el levantamiento de la medida.

“La entidad también recuerda que otro de los requisitos para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta para personas naturales, es tener habilitada su cuenta de usuario en el portal transaccional de la Dian y contar con su firma electrónica vigente. Desde 2023, como lo ordena la Resolución 139 del mismo año, la presentación de la declaración debe llevarse a cabo de manera virtual. Hacerlo en entidades bancarias ya no es una opción”, resaltaron.

Otra de las inconsistencias observadas corresponde a la actualización de la actividad económica registrada en el RUT, que debe hacerse de acuerdo con la clasificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane, adoptada por la Dian en la Resolución No. 000114 del 21 de diciembre de 2020.

En este punto, la autoridad tributaria advierte que 2’349.263 de inscritos no la han llevado a cabo y esto podría llevar a la suspensión de sus registros. De otra parte, se han detectado 16.255 registros de ciudadanos extranjeros que no han actualizado su documento de identidad. Su identificación sigue ligada al Permiso Especial de Permanencia (PEP), que perdió vigencia desde el 28 de febrero de 2023.

“A estas personas se les envió una comunicación, vía correo electrónico, para que se acerquen a los diferentes puntos de contacto en el país y adelanten el trámite de actualización. La Dian alertó sobre los 90.539 contribuyentes de Cúcuta a los cuales se les suspendió el RUT por no tener correo electrónico informado, para que se acerquen a las instalaciones de la entidad a solicitar el levantamiento de la medida y actualicen el registro”, concluyeron.

