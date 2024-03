¿Está debiendo impuestos de años anteriores? Así puede ponerse al día

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá aseguró recientemente haber informado a los ciudadanos que se encuentran en mora con sus responsabilidades tributarias en las vigencias anteriores a 2024, más específicamente en los impuestos predial, de vehículos e industria y comercio.

Cabe resaltar que los pagos pendientes se pueden realizar en la página web de la entidad, en la sección 'Cero deudas con Bogotá'.



Si usted fue notificado por correo electrónico, verifique que los dominios correspondan a los utilizados sean los siguientes: @shd.gov.co o @em.shd.gov.co. En caso de que haya sido avisado vía SMS, estos mensajes se remiten únicamente desde el número o código 85535.



Recuerde que la Secretaría no pide que le consignen dinero o que envíen por aplicaciones, ni billeteras digitales, no ofrece descuentos por pagos inmediatos o llamados de urgencia, generalmente de horas, para cumplir con sus obligaciones.



Los canales oficiales habilitados por el Distrito para atender y orientar a los contribuyentes son:



- www.haciendabogota.gov.co, a través de la Oficina Virtual



- PBX: 601 338 50 00, extensiones 5581 y 5523



- WhatsApp: +57 300 270 3002



- Correo electrónico: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co.



La ciudadanía puede utilizar además la Oficina Virtual, si no tienen una cuenta pueden crearla para acceder a la información tributaria pertinente.



PORTAFOLIO