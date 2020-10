Las sanciones a las que se expone por no haber declarado renta

El miércoles 21 de octubre venció el plazo para que las personas naturales hicieran su declaración de renta del 2020, sobre sus ingresos del 2019.



Se estima que unos 3,5 millones de colombianos estaban llamados a cumplir con esta obligación; sin embargo, no todos, por múltiples razones, lo hacen, y asumen riesgos que van desde el pago de sanciones extemporáneas hasta el embargo de bienes inmuebles por parte de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



La plataforma de declaración de renta en línea Tributi.com, señala algunas de las implicaciones que conlleva no declarar renta.



FUERA DEL PLAZO



Tenga en cuenta que si no hizo el pago del impuesto dentro de las fechas establecidas por el Gobierno, tendrá que asumir una sanción cuyo costo varía entre el 5 y el 10 por ciento del impuesto a cargo, por cada mes o fracción de mes de retraso. Es decir que así presente uno la declaración un día después de la fecha límite, hay que pagar esta sanción.



INTERESES DE MORA



El pago extemporáneo genera intereses de mora entre la fecha establecida para pagar y la del momento del pago.



Estos intereses se liquidarán a la tasa de usura fijada por la Superfinanciera menos dos puntos, por cada día que se demore en hacer el pago del impuesto, calculado sobre el valor del impuesto que no haya pagado.



Por eso la recomendación es: si no cuenta con el dinero para cancelar este tributo en el momento de la declaración, busque alguna forma de financiación a través de una entidad bancaria para quedar al día.



SI NO DECLARA



Si usted llena los requisitos para declarar renta y no lo hace, ni siquiera de forma extemporánea, la sanción podría llegar a ser el mayor valor entre el 20 por ciento de sus ingresos brutos o del valor de las consignaciones bancarias de la declaración no presentada, y el 20 por ciento de sus ingresos brutos reportados en la última declaración de renta presentada.



La sanción mínima definida para quienes presenten su declaración fuera de los plazos establecidos es de 356.000 pesos.