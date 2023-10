¿Se debe declarar renta por hacer transferencias en Nequi o Daviplata?

Cada vez está más cerca el vencimiento del plazo para la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esto conlleva que las personas llamadas a declarar que no hagan este proceso obligatorio, recibirán una multa.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Sin embargo, a pesar de que sea un trámite que se ha venido haciendo en el país desde hace muchos años, todavía existen confusiones frente a este proceso.



(Además: Declaración de renta 2024: los cambios que elevarían los pagos).



Una de ellas, más contemporánea, tiene que ver con las transacciones a billeteras digitales, tales como Nequi o Daviplata. ¿Se debe declarar estos movimientos? El director del Dian, Luis Carlos Reyes, explica lo que debe hacer ante este caso.

Todo a partir de un video en TikTok

El también economista respondió a un video en la red social TikTok, en el cual un internauta hacía gracia con las transacciones entre billeteras digitales.



(Lea también: Concurso Dian 2022: pasos para consultar los resultados de las pruebas).



"Cuando la Dian me pide declaración de renta por estarme pasando plata de Bancolombia a Nequi", dijo.

Declaración de renta Diego Caucayo / EL TIEMPO

Ante esto, el director de la Dian, en su respuesta, trajo a colación el artículo 594-3 del Estatuto Tributario. De acuerdo con esta norma, las personas que no están obligadas a declarar renta son aquellas que tengan un "valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el año gravable que no exceda de 1.400 UVT". O sea, los ciudadanos que cuyos movimientos bancarios no superen los 53'206.000 pesos.



(Le puede interesar: Dian restablece servicio para la presentación del impuesto de renta).



Por otro lado, esto aplica lo contrario para aquellos ciudadanos cuyos movimientos superen este monto. "Si hizo transacciones superiores a 53,2 millones de pesos durante el año, debe declarar renta", comentó Reyes.

(Más: Dian amplió plazo para presentar la declaración del impuesto de renta).



Al ser Nequi y Daviplata entidades de financiamiento ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esta norma también aplica para estas billeteras digitales; por lo tanto, si se tienen movimientos en estos ecosistemas digitales que superen los 53'206.000 pesos en estos ecosistemas durante el año gravable, sí se deben declarar ante la Dian.



PORTAFOLIO