La sorpresa que se podrían llevar algunos colombianos con la declaración de renta

Con el inicio del año fiscal 2024, arrancó también en el país el calendario tributario, marcando el punto de partida para que los contribuyentes organicen sus obligaciones fiscales. Este calendario establece las fechas límite para presentar declaraciones, pagar impuestos y cumplir con otras responsabilidades tributarias.

De acuerdo con los analistas, en este proceso es crucial que los contribuyentes estén al tanto de estas fechas y se organicen adecuadamente para evitar posibles sanciones por incumplimiento o una sorpresa que ya algunos expertos están advirtiendo que se puede presentar.

Óscar Mauricio Moreno, cofundador de F&M Technology – E-Bill, aseguró que en el cierre del año fiscal 2023, los declarantes pueden estar recibiendo un reporte altísimo de declaración de renta por haber presentado gastos a la Dian que no quedaron registrados y sustentados oportunamente en el Radian.

En contexto, con la resolución 085 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que entró en vigencia a mediados de 2022, define que para la declaración de renta del año 2023 es obligatorio el registro de eventos de proveedores, es decir facturas de proveedores como costos, gastos o impuestos en la contabilidad, dentro de los 3 días hábiles a partir del acuse de recibo de la factura.

“Es decir, al no registrar en Radian esos acuses de recibo (de documento y de mercancía/servicio), no se podrán usar esas facturas en los descuentos de costos y gastos de contabilidad, entonces va a ser importante que empresas grandes, medianas y pequeñas pongan ese sello en portería, pero ya no va a ser el sello de tinta, sino va a ser un documento electrónico”, explicó Moreno.

Este analista agregó que una cosa es recibir y dar acuse de recibido a la factura electrónica y lo segundo es dar acuse de recibo del bien, servicio o mercancía, técnicamente se llaman eventos y hay que reportarlos a la DIAN.

“Esto se convierte en obligatorio para cualquier empresa que quiera deducir costos y gastos en su contabilidad y estamos a tiempo para gestionar el reporte 2024 con esta normativa”, concluyó Moreno.

Los expertos de eBILL resaltaron que actualmente hay diversas plataformas para que los grandes receptores de facturas electrónicas gestionen eficientemente su recepción y cumplan con los requisitos necesarios para considerar estas facturas como soporte de costos o gastos.

“Todas estas herramientas facilitan el cumplimiento normativo y la organización eficaz de la facturación electrónica entrante, optimizando los procesos administrativos y financieros de las empresas”, concluyó Óscar Moreno.