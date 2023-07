Países de la región buscan mayor ‘justicia tributaria’

Durante dos días Cartagena fue el escenario de la ‘Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una Justicia Tributaria Global’, un espacio en el que representantes de los gobiernos de 16 países de la región.



El jueves, los gobiernos participantes, incluido el de Colombia, firmaron una declaración con el objetivo de “alinear posiciones” en torno a un sistema más equitativo en términos tributarios a nivel global, que permita “impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático”.



Para ello, se lanzó una ‘plataforma regional’ como un espacio de integración permanente para los ministros de Finanzas, Economía y Hacienda desarrollen políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas, equitativas y sostenibles.



Este jueves, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio apertura al evento, en compañía del exministro, José Antonio Ocampo, y el viernes, la viceministra Técnica de Hacienda, María Fernanda Valdes, aseguró que Colombia buscará priorizar la tributación ambiental a nivel mundial durante su presidencia protémpore de la plataforma durante los próximos 12 meses.



En el marco de la cumbre estuvo el Nobel de economía, Joseph Stiglitz, quien habló sobre cómo a futuro los países tendrán que hacer más inversiones y necesitarán de más recursos, pero si no logran un mayor crecimiento, deberán hacer mayor gasto público.



“El pago se puede hacer ya sea con impuestos o con deuda, pero la deuda no puede ser la respuesta, y menos en un contexto de altas tasas de interés. Esto hace que el acceso a financiamiento internacional sea más costoso para la región”, aseguró el Nobel.



Stiglitz aseguró que si la región no tiene forma de ser más austera, “no tiene más opción que encontrar una manera equitativa de incrementar los ingresos vía impuestos”.



