Respuestas de colombianos que aparecieron en los 'Papeles de Pandora'

Este domingo 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés) reveló una investigación, a nivel mundial, sobre personalidades que tendrían propiedades y fortunas en paraísos fiscales.



Si bien tener una sociedad o una cuenta en jurisdicciones 'offshore' o en paraísos fiscales no es un delito, la investigación sugiere que las personas que en ella aparecen habrían usado los beneficios que esos lugares dan para evadir impuestos en sus países.



Entre los personas mencionadas en el trabajo, nombrada 'Papeles de Pandora', están 14 líderes mundiales actuales y 21 que ya han dejado el poder.



Destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según lo revelado por 'The Washington Post', 'El País', la 'BBC' y 'The Guardian', algunos de los medios que publicaron las filtraciones.



En el caso de Colombia, 'Papeles de Pandora' incluye a 588 personas, entre naturales y jurídicas. Entre ellas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana y el actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco.



De Junco se dice que aparece como beneficiario de una sociedad constituida en el 2016 en Delaware (Estados Unidos) y que figuran cobros al funcionario de parte de SFM "por la apertura de una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virutal en Londres".



SFM es uno de los proveedores presentes en la investigación.



Sobre esto, Junco emitió un comunicado en el que asegura que sus declaraciones de Renta y de activos en el exterior son públicas.



"Tal como se prueba en mi declaración de activos en el exterior, tengo activos en Estados Unidos, país que no es un paraíso fiscal. No tengo activos ni en Chipre ni en Londres, que, vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales", aseguró.

#ComunicadoALaOpiniónPública

Ante los ataques a mi honra en el informe del periódico @elespectador y @ConnectasOrg, como un servidor público que SIEMPRE ha actuado correctamente, y como deber con el país, me permito informar: pic.twitter.com/NotUcCJxMh — Lisandro Junco (@LISANDROJUNCOR) October 3, 2021

Sobre la sociedad de la que es beneficiario, llamada Cyber Security System Company, dijo que la "constituimos junto con mi esposa como un proyecto familiar que se inició en el año 2016".



"La sociedad, apertura ante el Citibank de Miami con 40 dólares de saldo, la cual está vigente hasta la fecha y tiene un saldo de 10.954 dólares, que han sido declarados por mi esposa y por mi ante la Dian. La fuente del saldo de la cuenta son nuestros ahorros", agregó.

La Sociedad que menciona @elespectador , la constituimos junto con mi esposa, como proyecto familiar que se inició en el año 2016. La sociedad fue constituida en los EEUU, el 8/09/2016. PRUEBAS: cert. Florida y el Número de Identificación Tributaria EIN ante el IRS. pic.twitter.com/4jXqg8qxwg — Lisandro Junco (@LISANDROJUNCOR) October 3, 2021

En el informe también mencionan al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, como accionista de LCSA INC, sociedad conformada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.



Según el mismo documento, Sarmiento Angulo manifestó que la sociedad está debidamente reportada en las declaraciones tributarias presentadas ante la Dian, de conformidad a las normas aplicables.



También aparece el empresario Alejandro Santo Domingo, quien es mencionado como beneficiario y director de la sociedad Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británica. Los abogados de Santo Domingo señalaron que esta compañía que no tiene relación con el Grupo Santo Domingo y que cumple con todas las obligaciones tributarias y corporativas en las jurisdicciones relevantes.



En el reporte se señala, además, a la familia Echavarría, propietaria de la Organización Corona. Evelia Suárez, viuda de Felipe Echavarría, aparece como beneficiaria de Harbor Drive Corp, constituida en Islas Caimán en 1991. Suárez confirmó que la sociedad es accionista de 290 Harbor Drive, empresa registrada en La Florida, EE. UU., por lo que cualquier ingreso que genere está sujeto al régimen tributario de ese país, donde ha cumplido con sus obligaciones.

LOS CASOS DE GAVIRIA Y PASTRANA



Sobre César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y es el actual director del Partido Liberal, se indica que en 2012 él y su hermano Luis Fernando se convirtieron en los directores de la sociedad MC2 Internacional S.A. que había sido registrada el 16 de julio de 2010 en Panamá.



Con el tiempo, la sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la empresa colombiana MC2 S.A.S. ESP., una compañía dedicada a la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural.



MC2 S.A.S. ESP., fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, el expresidente Gaviria se unió al negocio como accionista mayoritario.



"En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A.", según la investigación liderada por ICIJ.



Los documentos revelaron que en los años siguientes "ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido".



El ICIJ no obtuvo respuesta al consultar al expresidente, pero su hermano sí respondió que es "connatural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas" y que "la información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental".



En el caso de Andrés Pastrana, quien gobernó entre 1998 y 2002, aparece, según la investigación, como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc, registrada en Panamá, y a su vez beneficiario de la compañía colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C., que controla el total de las acciones de la sociedad panameña

y administra su patrimonio familiar.



Según los documentos filtrados, "Vanguard Investment Inc., adquirida por la compañía colombiana de Pastrana, fue inscrita el 27 de mayo de 2005 como sociedad anónima, con capital social de 10.000 dólares", pues en ese momento se permitía que el dueño de la sociedad fuera "quien tuviera los papeles accionarios en sus manos".



Aunque esa regulación cambió en 2016, desde cuando es obligación poner el nombre real de la sociedad dueña de las acciones, "el nombre del ex presidente de Colombia como beneficiario real de Vanguard Investment siguió ausente en los registros públicos", añade la investigación.



Aunque en los registros públicos no hay rastro del exmandatario, en la investigación se reveló "un formulario de 2016 que concluye que los verdaderos dueños de la sociedad son Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana", y el objetivo es "hacer inversiones colombianas en el exterior".



Al ser consultado, el expresidente Pastrana aseguró que "se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio" y respondió que "nunca se ocultó la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios".

Andrés Pastrana y César Gaviria, ex presidentes de Colombia. Archivo particular

MÁS DE LOS 'PAPELES DE PANDORA'



En los archivos también figuran otros ex mandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.



La investigación también reveló que el rey Abdalá II de Jordania, supuestamente, gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.



Asimismo, de acuerdo con la revista mexicana 'Proceso', que participó en la investigación, los documentos analizados muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.



Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladímir Putin.



Según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.



De acuerdo con los archivos y según recoge la 'BBC', el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.



El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por los llamados 'Papeles de Panamá'. Esa filtración, de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, reveló, en abril de 2016, que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.



En la nueva investigación de los 'Papeles de Pandora' han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.



PORTAFOLIO Y EFE