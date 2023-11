El ABC del proyecto para limitar subida del impuesto predial

Los ministros de Hacienda, Ricardo Bolilla, y de Agricultura y Desarrollo Sosotenible, Jhenifer Mojica, firmaron el proyecto de ley que busca limitar topes en el incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU) hasta entre 50 % y 300 %. La iniciativa ya fue radicado en el Congreso de la República.



Según se indica en el proyecto de ley, se harían ajustes de hasta el 50 % monto liquidado por el mismo concepto del año anterior en los predios urbanos destinados a ser espacios habitacionales y comerciales y cuyo avalúo sea a menor o igual a los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, unos 156,6 millones de pesos.



Según expertos y personajes de la esfera política nacional, esta iniciativa tiene pros y contras que pueden tener efectos diferentes en el marco de recaudación del Gobierno y en las finanzas de los contribuyentes.

Régimen actual

Hay que tener en cuenta que en el país existen excepciones de predios, expuestos en la Ley 41 de 1990, es decir:



- Terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.



- Lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada.



- Predios que se incorporen por primera vez al catastro.



Y en la Ley 1995 de 2019, se amparan también los predios cuya base gravable resulta del autoavalúo o la autoestimación, en los que haya un cambio de destino económico o modificaciones en áreas de terreno y/o construcción y aquellos predios rurales con más de 100 hectáreas de extensión.



Los límites que se proponen

Según explicó el Ministerio de Hacienda, las categorías de predio que entrarán a tener aumentos serán aquellos en espacio urbano, destinados a uso habitacional o comercial y los rurales que tengan destino económico y/o uso de suelo habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura, áreas para producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección.



Cuando cualquiera de ambos predios tenga un avalúo catastral menor o igual a los 135 salarios mínimos, el gravamen tendrá un límite del 50 % de la liquidación del año anterior. En caso de que el avalúo sea de ente 135 y 250 salarios mínimos, este aumento podrá llegar al 100 % de la liquidación del año inmediatamente anterior.



Por último, en el caso de los predios cuyos avalúos oscilen entre los 250 y 350 salarios, el aumento tendrá un techo del 150 % del calor de la liquidación del año anterior.

Ya cuando los predios solo tengan la característica de ser urbano, rural o urbano, si alguno de estos tiene un avalúo catastral de entre 350 y 500 salarios, el límite de gravamen será de hasta un 200 % de la liquidación del año anterior y, en caso de que el avalúo supere los 500 salarios mínimos, este techo subirá hasta el 300 % de la última liquidación.



Finalmente, las únicas exclusiones serán los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral y los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.

Además, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que la propuesta apunta a que la mayoría de los predios del país tendrá un aumento máximo del 50 %: "Solo el 5 % de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento anual".



Mojica también aclaró, en charla con 'Caracol Radio', que no se trata de un nuevo impuesto y que lo propuesto no afectaría a ciudades que ya tienen actualizado su catastro, como las principales del país.

A quiénes tocaría y a quiénes no

Las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué ya están actualizadas catastralmente por lo que no les repercutiría este proyecto, salvo en ocasiones excepcionales.



En total, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hay 123 municipios actualizados. Algunos de los que aparecen son Fómeque, Fusagasugá, Sopó, Villeta o Zipaquirá, en Cundinamarca; y Barbosa, Cáceres, Envigado, Puerto Berrio, Sabanalarga, Támesis o Girardota en Antioquia.

El proyecto de ley dice que cuando se actualice el avalúo catastral se le ponga un tope a la posterior subida del impuesto predial que hacen los municipios. Con ello, se mitigaría el impacto.

"Estábamos viendo que con las normas actuales a muchas personas se les subía más de 1.000 por ciento. Para que ello no ocurra se pondrán topes. Por ejemplo, el 90 por ciento de los predios del país tiene un avalúo de menos de 135 salarios mínimos. Estos suelen pagar en promedio 28.000 pesos y con la norma se les subiría el 50 por ciento, que son alrededor de 14.000 pesos. De lo contrario, se les dispararía a más de 2 millones de pesos", explica el director del Igac.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la Nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto porque el decreto que está vigente -que es del 2019- solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos y lo que dice es que si se le actualiza el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior.



"Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores; lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1.000 %, el impuesto predial podría subir hasta el 1000 %", precisó.



Entre los lugares que serán actualizados están regiones apartadas como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó.



O también en este momento se encuentran en actualización muchos territorios del norte del país como Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, donde el Gobierno se quiere enfocar en comprar tierras para repartirlas a los campesinos en medio de la reforma agraria, pues es donde están algunos de los predios más productivos y subutilizados.



La ministra de Mójica, por su parte, dijo que la falta de regulación sobre topes lleva a incrementos exagerados del predial que afectan a más de 900 municipios del país, que tienen un impuesto registrado por debajo del 19 %.



“En la mayoría de los municipios del país el valor catastral de los predios es inferior a una quinta parte del valor real”, dijo.

