Declaración de renta sugerida: qué es y cómo utilizarla

En las próximas semanas se dará por finalizada la fecha habilitada para que las personas naturales presenten su declaración de renta. En medio de este proceso la Dian ha dispuesto un mecanismo que se llama declaración sugerida.



(Lea: Declaración de renta: todo lo que debe saber, pero no ha preguntado).

¿Qué es?

La Declaración Sugerida del Impuesto sobre la Renta año es una alternativa que le permite conocer la información en algunas de las casillas contenidas en la declaración, gracias a los datos reportados por terceros en la información exógena tributaria, según explica la institución.

¿Para quién aplica?

Está hecha para personas residente que durante el 2021 cumplieron alguna de las condiciones para declarar renta de acuerdo con los umbrales dispuestos por la ley.

¿Qué casillas vienen diligenciadas en el formulario de la declaración sugerida?

La declaración sugerida le permite tener diligenciadas las casillas de:



1. Patrimonio bruto

2. Deudas

3. De la cédula general:

a. Ingresos brutos por rentas de trabajo.

b. Ingresos brutos por rentas de capital.

c. Ingresos brutos rentas no laborales.

d. Ingresos no constitutivos de renta (rentas de trabajo, capital y no laborales).

e. Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC (rentas de trabajo, capital y no laborales).

f. Otras rentas exentas (rentas de trabajo).

4. Cédula ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior.

5. Cédula dividendos y participaciones.

6. Ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el exterior.

7. Anticipo renta liquidado año anterior.

8. Saldo a favor del año gravable anterior.

9. Retenciones año gravable a declarar.

Cabe aclarar que la aceptación de la declaración sugerida no lo exime de las facultades de fiscalización contempladas en el artículo 684 del Estatuto Tributario.

¿Cómo saber si tuene una declaración sugerida?

Puede ingresar al micrositio de la Dian en la opción ¿Tienes declaración sugerida de renta?. Con su NIT o número de cédula podrá ver si tiene una declaración disponible.



Asimismo, lo podrá ver en el Portal Transaccional de la Dian con su cuenta como usuario registrado.



(Además: ¡Pilas! Inician fechas de vencimiento para declarar renta).



Cabe aclarar que usted podrá editar toda la información del formulario. Si la información exógena tiene errores, debe contactarse directamente con quien reportó sus datos para realizar la recolección.

Si la información contenida en la declaración sugerida no refleja la realidad jurídica, económica y financiera de su situación tributaria podrá remitirse a la herramienta Programa Ayuda Renta, para elaborar tu declaración con la información que dispongas.



PORTAFOLIO