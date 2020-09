¿Qué pasa en Colombia con el trabajo por horas?

La informalidad en el país se agravó por causa de la pandemia y todo parece indicar que la situación no va a mejorar en el corto plazo, dado que se estima que Colombia cerrará el año con una tasa de desempleo cercana o superior al 20% y que perderá al menos 10 años de avance en este campo.



No obstante, una parte de los trabajadores por cuenta propia logró emplearse en plataformas de economía colaborativa que vivieron un ‘boom’ durante el aislamiento preventivo obligatorio, particularmente las de domicilios.



Entonces, ¿qué le espera a Colombia en términos de trabajo por horas? En este momento, no todo el mundo tiene un contrato de trabajo, ni todo el que lo tiene es a jornada completa.



“En Colombia existe la regulación de una jornada máxima legal de 48 horas a la semana, esa persona lo menos que se puede ganar es un salario mínimo legal y la ley laboral ya prevé la posibilidad de que si una persona trabaja menos de la jornada máxima legal gane el salario mínimo en proporción a las horas trabajadas. El problema es que las leyes de seguridad social establecen que la base de cotización mínima es un salario mínimo legal vigente”, explica Catalina Santos, Socia del equipo de derecho laboral de Brigard Urrutia.



En este caso, las personas que trabajan por días, sin importar el ingreso, tendrían que cotizar en seguridad social sobre el mínimo, situación que lleva a que no coticen porque sale demasiado caro o es desproporcionado respecto a lo que ingresan.



“Eso es lo que se busca corregir con el piso de protección social, pero vemos que es una situación a corto plazo pues es necesario hacer una propuesta a futuro donde realmente todas las personas queden integradas”, agrega Santos.



Al respecto, Claudia Wilches, abogada, especialista en derecho laboral y consultora independiente, coincide en que el problema no es el trabajo por horas, sino poder incorporar a la informalidad un esquema de seguridad social que le permita a un trabajador informal hacer sus aportes en proporción al tiempo que está laborando.



No obstante, anota que “puede haber un temor a que el trabajador formal a tiempo completo sea migrado a medio tiempo, pero no se está mirando la posibilidad que tienen los hoy informales de acceder al sistema de seguridad social de esta manera”, afirma.



Y anota: “Si una persona en un restaurante presta los servicios solamente los sábados y domingos, el empleador no lo puede afiliar a la seguridad social por lo que devenga en cuatro fines de semana. Si lo hiciera, hacer el aporte por el doble o triple de lo que recibe le va a salir muy costoso al empleador y al mismo trabajador”.



En lo que tiene que ver con las plataformas de economía colaborativa el tema es más complejo pues, de acuerdo con Santos, el decreto de piso de protección social regula la posibilidad de acceder a un programa de protección social por horas, pero en este caso no aplicaría para quienes trabajan con ellas.



“La situación sigue siendo muy complicada porque es una forma de trabajo que no se encaja ni en la del código sustantivo del trabajo ni del código civil, porque estamos en una relación tripartita, es decir, tenemos a un usuario, tenemos al dueño de la plataforma y a la persona que está haciendo uso de esa plataforma. Así las cosas, los proyectos de ley deberán definir en qué porcentaje van a participar estas partes porque no es razonable que se le atribuya a uno solo la protección social de estas personas”, concluye.



