Sector de restaurantes denuncia a Rappi por presunta evasión

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodres) anunció que radicó oficialmente ante el despacho del director de la Dian, una denuncia “por posible evasión” contra la plataforma de domicilios Rappi.



De acuerdo con el gremio, que reúne a 10.000 restaurantes en todo el país, la plataforma “no está adelantando el respectivo recaudo del impuesto al consumo por las ventas de comidas y bebidas preparadas en establecimientos gastronómicos”.



“Luego de recibir denuncias por parte de afiliados en las últimas semanas, el gremio pudo establecer que esta situación es contraria a lo establecido en el Estatuto Tributario y lesiona tanto el nivel de ingresos que el Estado debería percibir por impoconsumo, como los escasos ingresos que los establecimientos gastronómicos logran percibir, en un momento en el que la presión de la inflación en los costos no les permite obtener ganancias representativas a pesar de la recuperación del consumo después de la pandemia”, señaló el documento, firmado por Guillermo Gómez París, presidente ejecutivo de Acodres.



Asimismo, el documento establece que “por cada plato de $30.000 que vende Rappi, el fisco está dejando de percibir $560, endosándole a los establecimientos gastronómicos un cobro irregular de $1.840, cuando la plataforma tendría que recaudar y reportar los $2.400 por impoconsumo”.



Portafolio consultó al presidente ejecutivo de Acodres y este señaló que ya le habían manifestado esta situación a la app de domicilios, pero “no le dieron la importancia”. “Nosotros agotamos las instancias para solucionar la afectación antes de tener que acudir a la Dian”, comentó Guillermo Gómez París, presidente ejecutivo de Acodres.

PORTAFOLIO