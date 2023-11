Recaudo de impuestos superará el 2022, pero no alcanzará la meta

El Centro de Investigaciones Económicas de Corficolombiana dio a conocer un reporte en el que advierte que si bien el recaudo de impuestos en Colombia está creciendo, la dinámica económica que enfrenta el país le pasará factura a este tema y no permitirá que el país alcance la meta que se propuso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).



De acuerdo con los cálculos presentados por Corfi, el recaudo tributario en Colombia aumentó 27,0% anual, impulsado por un incremento de 49,0% en el impuesto de renta que refleja el efecto de las reformas tributarias de 2021 y 2022.





Revisando las cuentas de la Dian se puede establecer que el recaudo con corte a septiembre va en $192,37 billones, lo cual marca un repunte respecto a los $141,67 que se llevaban en ese mismo lapso del 2022. No obstante, la meta del MFMP para este año es de $274,2 billones, punto que no creen que se alcance en los meses que faltan.



Portafolio entrevistó a Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, quien explicó que teniendo en cuenta que factores como la desaceleración económica le están pasando factura al recaudo de impuestos y que se debe tener en cuenta que todavía falta que la crisis cobre un poco más de fuerza.



“El Gobierno ya está un poco colgado frente al objetivo que se fijó y que está trazado en el marco fiscal. Frente a una posibilidad de repunte que ayude a cerrar la brecha, hay que tener presente que las tendencias muestran que ya hay algunos impuestos como el IVA, como el cuatro por mil, que están empezando a incorporar la desaceleración de la economía en la medida que hay menos actividad”, explicó Romero.



El analista agregó que pese a que los ingresos por impuestos están creciendo este año por debajo del objetivo, esto no se ha sentido con fuerza, debido al rezago en la ejecución presupuestal que hay por parte del Gobierno Nacional.

“En particular, los gastos totales del GNC (Gobierno Nacional Central) en los primeros ocho meses del año ascendían a $224,4 billones, lo que representa el 59,3% de lo previsto para todo 2023 en el MFMP. Por su parte, los ingresos totales en el mismo período fueron de $206,5 billones, esto es 66,8% de la meta para este año estipulada en el mismo marco”, agregó el experto.



El informe detalla que ante esto esperan que en los últimos meses del año mejore la ejecución del gasto y se modere la dinámica de ingresos del gobierno, de manera que el déficit del GNC sería cercano a 4,0% del PIB en 2023, “lo cual será en todo caso inferior a la meta planteada en el MFMP. En particular, la ejecución del Presupuesto General de la Nación”.



Renta ($120 billones) e IVA ($53,6 billones) siguen siendo los impuestos que más recursos le generan al país. Así mismo, es importante tener en cuenta que la recaudación tributaria externa es menor a la del 2022 y esto, según Corficolombiana, también es muestra de cómo la desaceleración está golpeando este ítem de la economía.



“Si esto debiera dejar una lección, yo creo que, para el 2024, no tanto para este año, sería que hay que revisar si las metas de ingresos tributarios son consistentes con el comportamiento que está teniendo la economía”, dijo Romero.



Para el analista económico, “es muy probable que esos indicadores de recaudo sean menos positivos el próximo año porque van a reflejar la debilidad que está teniendo la economía y particularmente la inversión, que es lo más preocupante”.



Cabe recordar que este mismo centro de investigaciones publicó hace algunos días otro reporte en el que advierte que hay una desconexión entre la carga tributaria y la realidad económica que enfrenta el país por cuenta de la desaceleración y genera una alta presión sobre las empresas.



En sus resultados detallaron que “el incremento de los ingresos tributarios en 2023 contrasta con la desaceleración de la economía colombiana, evidenciando que el aumento de la carga de impuestos está pesando en contra del aparato productivo”.



Ante ello, desde Corficolombiana resaltaron que es necesario revisar detenidamente lo que está pasando en el país en materia económica para evitar que la caída de la economía golpee con más fuerza a las empresas y los hogares y esto siga afectando el pago de impuestos en Colombia.





