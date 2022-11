Tributaria: el impuesto a iglesias se cayó totalmente de la reforma

Ya hay una decisión. La comisión de conciliación de la reforma tributaria decidió, definitivamente, hundir el artículo que pretendía gravar a las iglesias.



Esta propuesta pasó en la Cámara, pero se hundió en el Senado, por lo que los congresistas que integran la comisión debían definir si la incluían o no en el texto definitivo que las plenarias, si avalan, enviarán a la Casa de Nariño para que el presidente Gustavo Petro lo sancione. Optaron por la segunda opción.

Dicho artículo pretendía que las iglesias pagaran un impuesto de 20 por ciento sobre la renta cuando realicen actividades que no estén relacionadas con su culto.



Y, de alguna manera, se le estaba convirtiendo en un enredo al Gobierno, que cuenta con esta reforma para adelantar las reformas sociales que planteó Petro desde campaña, pues busca recaudar alrededor de 20 billones de pesos.



Este miércoles en la plenaria del Senado, un grupo de 10 congresistas de todos los partidos, incluyendo a los aliados del Gobierno y al mismo Pacto Histórico, enviaron un mensaje en el cual le decían que la aprobación de dicho artículo ponía "en riesgo la aprobación" de la reforma.



Ahora, sin este artículo, una vez se conozca el texto conciliado, todo está dado para que tanto la plenaria del Senado como la Cámara aprueben la conciliación y pase a sanción presidencial.



Pero esto ya será la siguiente semana, pues las plenarias de las dos corporaciones están citadas para el martes.



No obstante, el pulso por gravar las iglesias no termina. La representante a la Cámara Katherine Miranda, quien fue una de las principales promotoras de dicho impuesto, aseveró que seguirá insistiendo para hacerlo en el Congreso.



Sobre la eliminación del impuesto en la tributaria, lamentó la decisión y dijo que "se quedó sola dando esa batalla" y, en su opinión, "ganó el chantaje". Para ella, es un pésimo mensaje que se le está enviando a la ciudadanía.

