Cómo el Gobierno ‘pondrá en cintura’ las rifas de influenciadores en redes sociales

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, en declaraciones con EL TIEMPO, habló sobre las fórmulas que se estudian para poner en cintura a las rifas que se realizan en internet hechas por influenciadores. El funcionario señaló que se busca aumentar el recaudo de recursos para destinarlos al sector salud.



El funcionario admitió que en cuanto a tecnología, la entidad no está a la vanguardia para controlar fiscalmente a este tipo de actividades en internet y redes sociales.



"En 2011 se transferían escasamente 60.000 millones de pesos, en 2023 fueron 850.000 millones y para el 2024 aspiramos a llegar a 970.000 millones, esto fortalecido con la regulación del Keno y otros juegos virtuales que deben ser reglamentados y que hoy son el boom a nivel mundial", dijo.

Redes sociales iStock

Esto ha levado a Coljuegos a hacer varios cambios, entre esto, un rediseño institucional. Hincapié hizo énfasis en el trabajo conjunto que se ha estado haciendo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en este proceso.



"Hay juegos que son localizados que son los casinos y los establecimientos de apuestas, que generan 345.000 millones de pesos y los juegos operados por internet, tenemos 16 operadores actualmente, que generan 325.000 millones", dijo.



Control a rifas de influenciadores

El presidente de Coljuegos explicó que actualmente hay varios procesos en su contra, peor resalta que lo verdaderamente importante para la entidad es determinar la manera de recaudar dinero a partir de estos.



"La legislación actual dice que como ciudadanos pueden hacer una rifa al año, pero es difícil con los influenciadores. La idea es que puedan hacer cuatro rifas mensuales, es decir, 48 al año y pueden ser gestores de rifas con la creación de un operador de la rifa que hace los trámites, pagando los impuestos", explicó Hincapié para EL TIEMPO.

Redes sociales iStock

El funcionario también habló de una posible legalización de estos recursos, asegurando que en caso de que se dé, las transferencias que se harían al sector salud serían de uno 40.000 millones de pesos en el primer año.



"Más que eso, es que pueden legalizar los ingresos para evitar que se inicien procesos por lavado de activos o enriquecimiento ilícito y no tengan cómo declarar ese dinero. En cambio, acá tiene la posibilidad de una regulación y que pueden hacer la rifas, justificando los ingresos".



Hincapié cerró diciendo que la ilegalidad está dejando pérdidas superiores al billón de pesos anuales. "Recursos que no entran al régimen subsidiado de salud. Por ejemplo, en las máquinas electrónicas, tenemos unas 200.000, de las cuales 90.000 no están reguladas. El afán de esta administración es regular los procesos que se van actualizando".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA