Las sanciones que les aplicarían a los colombianos que no paguen el IVA

Los últimos datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) muestran que un 15,7% de los impuestos sobre las ventas y el consumo no han sido depositados en las arcas nacionales hasta febrero de 2024, lo que equivale a $2,1 billones en recursos no percibidos.



La Dian descubrió que en enero, específicamente, 85,256 contribuyentes presentaron declaraciones de ingresos e impuestos por ventas correspondientes a noviembre-diciembre del año anterior, pero no realizaron el pago correspondiente.



Esta tendencia parece continuar en las ventas de enero y febrero, según los pagos recibidos desde el inicio del calendario de vencimientos en marzo.



La falta de pago, detectada en las declaraciones presentadas hasta la fecha, ha generado preocupación en la administración tributaria, especialmente en Bogotá, donde se concentra el mayor número de casos, seguida por Antioquia, la región Caribe, Valle del Cauca, Santanderes y Eje Cafetero.

Regiones en las que más se declara IVA, pero no se paga DIAN

A pesar de la emisión récord de más de 223 millones de facturas electrónicas en diciembre, la Dian no ha visto un aumento correspondiente en el recaudo de enero.



Sanciones por no pagar IVA

1. Recargo de intereses moratorios: se aplica desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar. Los intereses se calculan diariamente con la tasa de interés vigente.



2. Posible denuncia penal: el incumplimiento puede derivar en denuncias por delito penal llamado omisión de agente recaudador, que puede llevar a una pena en prisión de 48 a 108 meses o una multa equivalente al doble del valor no consignado.

La apuesta por la facturación electrónica

De acuerdo con la Dian en cuanto a la facturación electrónica hay resultados positivos. Actualmente, el país cuenta con 1.143.000 emisores de facturas electrónicas, de los cuales 181.000 se han sumado en el último año.



En comparación con el primer bimestre del año anterior, se ha registrado un aumento del 19% en el número de emisores, lo que ha representado un incremento del 41% en la cantidad total de facturas emitidas, pasando de 339 millones a 477 millones.



