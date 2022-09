Tasa Efectiva de Tributación para empresas llegaría a 29,4 %

Hace unos días, el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que la tasa efectiva de tributación (TET) para las empresas en Colombia se ubica muy por encima de la tarifa de renta de 35%, y que con la reforma esta se incrementaría.



Según la Andi, la tarifa efectiva de tributación que actualmente paga la industria es de 56,7%, la de minería e hidrocarburos de 53% y la de transporte 49,2%. Y con la reforma, según cálculos del gremio, pasarían a 62%, 87,1% y 63,1%, respectivamente.



Ante estas cifras, y otras que han presentado otros centros de análisis, desde el ministerio de Hacienda se publicó un documento con precisiones sobre la Tasa Efectiva de Tributación empresarial en Colombia. Vale mencionar que la TET empresarial se entiende como el porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos.

De acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda, la TET en Colombia se encuentra en 25,5%. Cifra 9,5 puntos porcentuales por debajo de la tarifa nominal del impuesto de renta (35%). Según la cartera, esto es el resultado, principalmente de los beneficios tributarios, a los que acceden en mayor medida las grandes empresas, aquellas con ingresos superiores a $50.000 millones al año.



Frente a este tema, esta semana el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que “las tasas son mucho más bajas de lo que ha dicho la Andi y muchos otros analistas, son incorrectos esos cálculos”.



Según destacó Ocampo, en primer lugar, es porque algunas de las estimaciones que se han presentado “ toman todas las tasas máximas, que eso no es cierto, porque las empresas no pagan la tasa máxima sino que tienen bastantes descuentos tributarios. Segundo, porque el resto no lo distribuyen todo el dividendo entonces no se puede sumar así”.



En cuanto al cambio que traería la reforma tributaria, donde se contempla como uno de sus pilares la eliminación de exenciones que favorecen a algunos sectores, Hacienda sostiene que la TET llegaría a 29,4%.

El ministerio defendió que esta es una cifra “muy inferior a los datos que resultan al omitir beneficios tributarios o por cuenta de otras imprecisiones”. Y que, de hecho, “el Proyecto de Ley busca reducir beneficios injustificados”.

Según el documento, el aumento en la carga tributaria efectiva de las empresas, correspondiente al Proyecto de Reforma Tributaria, se estima en 3,9 puntos porcentuales, y las mayores contribuciones a este incremento corresponden al impuesto de renta (4,0 puntos porcentuales), mientras que el componente de dividendos decrece en 0,2 puntos porcentuales, en especial por la reducción de la carga sobre las empresas de menor tamaño.

Documento ‘enriquece’ la discusión

Entre los elementos que tomó en cuenta la cartera para el cálculo está el impuesto sobre los dividendos, y reconoce que no todas las utilidades de las empresas se distribuyen a los accionistas, y también considera la incidencia del impuesto al patrimonio.

Este miércoles, Mac Master trinó en su cuenta de Twitter: “Es una buena noticia para el debate nacional que el ministro Ocampo con argumentos técnicos alimente la discusión

de temas cruciales para el país. Espero su análisis con gran interés, corregiré cualquier análisis equivocado o ratificaré lo dicho”.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE