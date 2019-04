Vence plazo para pagar el predial con descuento

Hoy es el último plazo para que los bogotanos responsables del impuesto predial, en la capital, paguen su impuesto con un descuento de 10%.



El Distrito le hizo un llamado de nuevo a los contribuyentes para que aprovechen esta reducción, e indicó que a la fecha ha recaudado $1,05 billones, de un total de $3,2 billones que espera conseguir durante este año, y corresponde al pago de los dueños de unos 900.000 predios que se ganaron el descuento. El desembolso se puede hacer en las sucursales de la red bancaria de la ciudad, pero también a través de la página virtual que tiene la Secretaría de Hacienda.

A partir de mañana comenzará a correr un nuevo plazo para ponerse al día, que terminará el 21 de junio, pero ya no se contará con el beneficio del descuento, aunque tampoco se generarán intereses.



(Lea: Lo que debe saber sobre el pago del impuesto predial)



Este año, los dueños de 38.074 predios se inscribieron para pagar por cuotas, y a ellos no les aplica el descuento del 10%. Alrededor de 17.000 predios de Bogotá, de los cuales 4.055 están en la localidad de Bosa, perdieron el derecho al tope máximo de aumento del impuesto predial de 20% para el sector residencial y 25% para el no residencial, por haber hecho nuevas construcciones durante el 2018.



La Secretaría de Hacienda se refirió al tema para responderles a los contribuyentes de esa localidad, donde más se han registrado reclamos por el incremento del impuesto predial por encima del tope autorizado por el Concejo.



(Lea: Tenga en cuenta: nueva tabla para el predial en Bogotá)



Según la entidad, dicha zona de la ciudad registra el mayor índice de predios con cambios en sus áreas construidas, que fueron registrados por el Departamento de Catastro durante el 2018, para los avalúos que rigen este año.



Allí hay 152.120 predios, y según las cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda, en 4.055 de ellos –que representan el 2,7% del total de la zona–, el impuesto predial se incrementó por encima del tope máximo ordenado por el Concejo, debido a nuevas construcciones, es decir 20% para residenciales y 25% para otros usos.



A pesar de las protestas de algunos contribuyentes que reclaman porque el impuesto residencial les subió por encima del tope máximo del 20% que fijó el Concejo, la Secretaría de Hacienda insistió que se trata de situaciones en las que se hicieron modificaciones con nuevas construcciones y a esos predios no les aplica el tope.



En total, 17.000 predios enfrentan esa condición, pero Hacienda afirma que representan el 0,7% de todos los de la ciudad. La localidad con más cambios fue Bosa, con el 23,8% de toda la capital del país. Después está Suba, con el 14,5%; Kennedy, con el 11,2 % y Ciudad Bolívar, con el 10%.



Según el Distrito, así como a estos predios les subió el predial por encima de los topes, a otros 37.106 les bajó al tributo y a 7.223 se les mantuvo el mismo valor del 2018. A 19.862 les subió el 3,18%, que corresponde a la inflación.



Bogotá