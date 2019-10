Incertidumbre económica pone freno a las adquisiciones mundiales

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, el otoño es la temporada de lluvias. Este año, parece más una sequía. Los volúmenes de adquisiciones desde principios de septiembre han caído al nivel más bajo en ocho años, según datos recabados por Bloomberg.



El feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos suele ser el comienzo de la época de transacciones de otoño, por lo que a los banqueros está empezando a preocuparles si los responsables de empresas van a poder ignorar la incertidumbre del año y considerar transacciones de nuevo.



"Claramente estamos viendo cierta suavidad en el mercado de fusiones y adquisiciones", dijo Dusty Philip, codirector global de fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs Group Inc.



"Ha habido un marcado aumento en la volatilidad del mercado que comenzó en agosto, y también hemos visto niveles algo más débiles de confianza corporativa. Hay una incertidumbre real relacionada con el comercio y la política, tanto con el brexit como con las elecciones de Estados Unidos".



A nivel mundial se han anunciado adquisiciones por alrededor de US$201.000 millones desde el 1 de septiembre, un 33% menos respecto al año anterior. Este es el menor nivel para el periodo desde octubre de 2011, según datos recabados por Bloomberg. Y no se trata solo de nervios otoñales.

Los volúmenes de adquisiciones mundiales han caído un 12% desde el comienzo del año, a US$1,8 billones, con un fuerte descenso en las comunicaciones, servicios públicos, energía y servicios financieros.



Hay algunas razones para el declive. El lento crecimiento y la agitación política en Europa han mantenido a los compradores estadounidenses lejos del continente, un motor tradicional de fusiones y adquisiciones en la región.



Dos acontecimientos mostraron el temor de los accionistas a respaldar grandes transacciones transfronterizas. Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. abandonó su oferta de adquisición no solicitada de 29.600 millones de libras (US$36.400 millones) este mes por London Stock Exchange Group Plc, mientras que los gigantes del tabaco Philip Morris International Inc. y Altria Group Inc. pusieron fin a las conversaciones de fusión en septiembre.



"Hay mucha incertidumbre en el mundo y eso está llevando a las compañías a hacer una pausa, reevaluar sus planes y transacciones estratégicas y determinar qué es lo que quieren hacer y si es el momento adecuado", dijo Jim Langston, socio de fusiones y adquisiciones del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.



A pesar de la incertidumbre, algunos banqueros muestran optimismo sobre un repunte de la actividad. "Mi perspectiva para la segunda mitad no es tan mala", dijo Antonio Álvarez-Cano, jefe de los equipos de fusiones y adquisiciones de recursos naturales y atención medica de UBS Group AG para Europa, Oriente Medio y África. "Como ilustración, la cartera para la segunda mitad y el próximo año parece fuerte".