Índice de competitividad cayó en 15 de las capitales en 2021

La competitividad ha sido un reto tanto a nivel nacional como para las diferentes ciudades, y el 2020, con la pandemia, trajo un reto adicional para este tema. Esto se vio reflejado en el reporte del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2021 que entrega todos los años, desde 2018, el Consejo Privado de Competitividad junto a la Universidad del Rosario.



De acuerdo con el CPC, el principal reto que entregó el Índice está en que, por primera vez, casi la mitad de las ciudades del país vieron una reducción en sus indicadores de competitivas, pues además, de 15 elementos que avalúa el Índice, se vio un desplome a nivel nacional en 7 de ellos.



Estos fueron los pilares de instituciones, infraestructura y equipamiento, adopción TIC, salud, educación básica y media, mercado laboral y sistema financiero.



“Estamos viendo los resultados que tuvo el impacto de la pandemia, y encontramos una reducción en casi la mitad de los pilares, ser capaces de cuantificar y observar en qué áreas están perdiendo terreno y reconocer en qué áreas las ciudades están siendo exitosas, incluso, en algunas situaciones, el hecho de no retroceder en medio de esta coyuntura, es fundamental para avanzar como país”, dijo Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competividad.



En las primeras cinco posiciones del ICC 2021 se mantiene Bogotá, con un resultado de 7,79 sobre 10, seguida por Medellín y su área metropolitana (7,79), Tunja (6,49), Cali AM (6,49) y Bucaramanga y su área metropolitana, con 6,37 puntos sobre 10.



Los cambios más importantes en el ranking son los avances de dos posiciones de Ibagué y Sincelejo, que avanzaron en dos posiciones, y un aumento de una posición para las ciudades de Inírida, Puerto Carreño, Arauca y Yopal.



Las ciudades con mayores retrocesos son Mitú y San Andrés, que perdieron dos posiciones, pero las últimas posiciones del listado las ocupan San José de Guaviare (3,45 y puesto 28), Leticia (2,94 y puesto 29), Puerto Carreño (2,83 y puesto 30), Inírida (2,49 y puesto 31), y Mitú (2,27 y puesto 32).



“El índice nos muestra que el desempeño competitivo disminuyó en 7 de los 15 ítems evaluados, pero además refleja un aumento en las brechas territoriales, el desempeño entre la mejor y la peor ciudad evaluadas aumentó en 8 de estos elementos”, dijo el rector de la Universidad del Rosario, José Alejandro Cheyne, quien también destacó que gracias a este informe “las ciudades y regiones pueden tener una agenda con resultados muy concretos”.



Cabe destacar que esta metodología utilizada para este informe no es comparable con los índices de años anteriores, pero se presentó un recalculo para los índices de 2020 y 2019 de modo que se pueda hacer una comparación entre ciudades.



Además, en esta oportunidad, por primera vez, se utilizaron los datos del censo nacional de vivienda de 2018.