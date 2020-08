Índice PMI de la industria se sostiene en Colombia

La actividad industrial en Colombia siguió mostrando un buen desempeño. Así lo indica el más reciente informe del índice de Gestión de Compras (PMI) del sector industrial, elaborado por Davivienda.





De acuerdo con el PMI, por segundo mes consecutivo, la industria colombiana ha mostrado mejorías, luego de las reaperturas económicas del sector, afectado en abril y mayo por los cierres obligatorios, consecuencia de la cuarentena.



(Industria mejora, pero está lejos de registros previos a la pandemia).



El PMI del sector industrial colombiano de Davivienda, ajustado por factores estacionales, disminuyó de 54,7 puntos en junio a 54,2 en julio. Pese a la leve caída. Los resultados indican una nueva mejoría en las condiciones del sector industrial.



De hecho, la cifra fue la segunda más alta desde enero de 2016, destacó el informe.



(Producción industrial mejoró en mayo respecto a abril).



Tras el reinicio de las operaciones, las empresas aumentaron sus niveles de producción, gracias al esfuerzo del Gobierno por facilitar la reapertura de algunas empresas del sector.



No obstante, según el equipo de Investigaciones Económicas de Davivienda, "a pesar de ello, el crecimiento en junio y julio no ha sido suficiente para que el sector recupere los niveles de producción previos a la Covid, y las expansiones siguen siendo limitadas en comparación con el descenso previo de la actividad".



Otro de los lunares es el empleo no ha aumentado y se registra una leve caída en las cifras laborales durante el mes de julio.



"La persistente preocupación en torno a la covid-19 afectó negativamente la percepción empresarial en julio, puesto que la perspectiva de la actividad futura empeoró por primera vez en tres meses. En particular, el pesimismo se vinculó con el aumento continuo de los contagios, que aviva el temor a un segundo confinamiento", concluyó Davivienda.