Alimentos de la industria en el escenario global

El comercio internacional cumple un papel determinante para el desarrollo de la economía de un país. Le permite abastecerse y aportar al resto del mundo bienes y servicios que se requieren en otras regiones.



Un comercio fluido que se promueva mediante el fortalecimiento de relaciones, la celebración de negociaciones y acuerdos y la apertura de rutas entre naciones permite aumentar la competitividad y la producción de bienes y servicios de un territorio. De este modo, la producción más destacada de los países tiene la posibilidad de figurar en el escenario mundial como un aspecto clave para tener mayores tasas de crecimiento económico y mejorar el bienestar de toda la población.



Aunque para Colombia en general, en lo que va del año, las exportaciones presentan un reto importante, la industria de alimentos obtuvo un crecimiento considerable para el primer cuatrimestre del año (enero a abril de 2023).



Las ventas de alimentos al extranjero sumaron 735,8 millones en 2023, con un crecimiento de 11,40% frente a 2022.



De este modo, la producción de alimentos colombianos listos para el consumo figura en el escenario mundial como una herramienta de reconocimiento a un territorio con amplías opciones alimentarias; y, por el mismo camino, como un sector con gran proyección para tener mayores tasas de crecimiento para el país.



Para abril del 2023 se han exportado en total 293.000 toneladas de alimentos. El aceite para consumo humano, las preparaciones de café y la chocolatería y confitería, lideran la lista de productos que más exportan en términos de mercancía.



Para abastecer a Colombia y al mundo, y en particular, para soportar la exportación de alimentos con valor agregado, se debe recorrer una compleja cadena de valor.



Desde la recolección de materias primas, pasando por la técnica para los procesos de producción, el posicionamiento del talento humano del sector, los sistemas de almacenamiento y entrega, la creación de estrategias de comercialización, y por supuesto, los métodos de calidad para conquistar las góndolas de alimentos en el mundo.



Tipo exportación

Esta producción de alimentos se soporta en el talento de miles de colombianos. Por ejemplo, al cierre del 2022, la industria de alimentos generó 446.021 empleos, representando el 19% de los ocupados del sector manufacturera, lo que demuestra que, en cada momento, los esfuerzos por la elaboración de alimentos, para la economía de la población.



Las marcas colombianas son reconocidas en América Latina y en muchos otros países del mundo y esto demuestra el gran trabajo de fortalecimiento de marca de la industria nacional. Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Chile y México son los países de mayor destino para los productos de la industria alimentaria; esto evidencia la capacidad técnica y comercial para la producción de alimentos altamente competitivos en el mercado.



Es allí, donde la innovación juega un rol fundamental en la expansión del mercado nacional y su presencia en el mundo.



Sin duda, la competitividad promueve la tecnificación de los métodos, y por tanto, la calidad de los productos; lo que nos motiva como gremio a explorar nuevas tecnologías de fabricación e ingredientes que sean más sostenibles.



Esto contribuye a llegar a nuevos territorios como se ha venido haciendo, exportando alimentos hacia países africanos como Senegal y El Congo, o países de Medio Oriente como Arabia Saudita, para seguir buscando oportunidades de progreso para todos a través de acciones reales de innovación que garanticen siempre una mejor alimentación para todos.



Durante el 2022, la producción industrial de alimentos en Colombia aportó al PIB 21,9 billones de pesos, con un crecimiento del 6,5% frente al 2021, representando el 18,6% del PIB manufacturero del país.



Esto motiva el trabajo del sector y lleva a cada una de las empresas, que día a día trabajan en el sector, a estar comprometidas con el desarrollo y avance de su propia gestión a lo largo de la cadena productiva de alimentos, involucrando, de ante mano, a las comunidades productoras nacionales, agrícolas para brindar el mejor portafolio de alimentos de calidad que puedan abastecer a Colombia y el mundo.



Camilo Montes

Director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI