Industria de medios de pago en Latinoamérica crecerá a 8,3 %

La industria de pagos sufrió un impacto mucho menor de lo previsto por la crisis de covid-19 y ha vuelto a crecer con un impulso renovado, según el informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado Global Payments 2021: All In for Growth.



(Lea: Pagos sin contacto registran crecimientos exponenciales en 2021)



Este es el decimonoveno análisis anual de BCG de la industria de pagos global señala que el sector respondió rápidamente a los desafíos planteados por la pandemia, desde la habilitación del comercio electrónico hasta la aceleración de la conversión de efectivo a no efectivo.



(Lea: Créditos digitales: no solo para ‘millennials’)

Los ingresos por pagos globales disminuyeron solo un 2,5% de 2019 a 2020, hasta US$1,5 billones.



(Lea: Este es el decreto que reglamenta los días sin IVA en el país)



El análisis a cinco años de BCG sugiere que los ingresos por pagos globales se expandirán en una tasa de 7,3% de 2020 a 2025. El crecimiento continuará casi al mismo ritmo durante el resto de la década y proyectan que el fondo total de ingresos alcance los US$2,9 billones para 2030.



Es probable que todas las regiones experimenten un crecimiento en los próximos cinco años. Asia-Pacífico continuará liderando el camino con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8% de 2020 a 2025, seguida de América Latina con un 8,3%, Oriente Medio y África con un 6,9%, América del Norte con un 5,8% y Europa con un 5,3%.



“Durante la crisis covid-19, la industria de pagos tuvo que asumir en meses desafíos que en otras circunstancias le hubiesen tomado años. En términos generales, el sector reaccionó, siendo facilitador de la recuperación económica”, explica Alejandro Tfeli, managing director y socio de BCG, coautor del reporte.



“Para hacer frente a la pandemia se ha abierto una ola de innovación que permitirá el ingreso de nuevos jugadores y propuestas más competitivas. Durante los próximos años destacarán aquellas empresas que se adapten rápidamente a este nuevo panorama”.



En el caso de América Latina, los ingresos de la industria de medios de pago están en camino de crecer un 8,3% anual durante los próximos cinco años.



En 2020, las ganancias de este sector se estiman que fueron de US$127.000 millones, un 2,3% menos que en 20219, proyectándose que alcancen los US$190.000 millones en 2025. En parte, esta trayectoria refleja mejoras constantes en la infraestructura RTP (pago en tiempo real) de la región, se señala en el informe.



“Brasil, en particular, ha visto dispararse el uso de RTP desde que introdujo PIX en noviembre de 2020. Este sistema, desarrollado por el banco central de Brasil, es ahora el modelo de transferencia dominante del país para pagos de persona a persona, una posición que reclamó dentro de los primeros seis meses después de su lanzamiento”, explica Tfeli.



“Los sistemas RTP similares a PIX también están disponibles en Argentina, Colombia y México, y pronto aparecerán en Chile. Sin embargo, los desafíos de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, junto con la falta de mandatos regulatorios estrictos, han ralentizado la adopción de RTP en estos países”.



Otro aspecto importante para la industria en la región es la fuerte adopción de soluciones de pagos digitales, que están impulsando el crecimiento de los ingresos por pagos en la región y estimulando una fuerte actividad competitiva.



"Además, la fuerte adopción de billeteras digitales está impulsando el crecimiento de los ingresos por pagos en la región y estimulando una actividad competitiva. Los campeones regionales como Mercado Pago y Rappi continúan expandiéndose agresivamente, pero las fintechs con buenos recursos, incluidas Ualá (Argentina), DLocal (Uruguay) y Clip (México), han comenzado a atacar", asegura Xavier Genis, managing director & partner de BCG.



PORTAFOLIO