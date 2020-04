Industria, la discordia en la siguiente fase del aislamiento

Hoy se cumplen 30 días de haber iniciado la cuarentena nacional para hacerle frente al coronavirus y, desde el lunes, Colombia entrará en una nueva etapa de desconfinamiento en la que empezará a reactivar paulatinamente distintos sectores de la economía. Construcción y la industria manufacturera serán los primeros en estrenarse.



Todo está listo para que empiece la reapertura de la construcción bajo estrictos protocolos. Sin embargo, el camino parece no estar tan pavimentado para el arranque del sector manufacturero desde el 27 de abril.



En este último, uno de los puntos que estaría generando retrasos en la definición de cómo será la planeación de la movilidad del sector en las ciudades es que no se han establecido cuáles serán los subsectores que se reactivarán el lunes cobijados bajo la industria manufacturera y, por ende, el número de personas que estarán exentas del confinamiento para ir a trabajar.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dijo a través de su cuenta de Twitter que “como he explicado a la ciudadanía y al Gobierno, no basta con los protocolos nacionales de bioseguridad en el lugar de trabajo (que están bien), sino con los concretos de movilidad y salud pública que debe establecer cada territorio, en nuestro caso Bogotá”.



Y agregó que “vamos a priorizar qué sectores y empresas de manufactura pueden reiniciar y luego hacer toda la organización que llevamos semanas haciendo con el de construcción”.



Para la Alcaldesa, poner a funcionar los dos sectores al tiempo pondría en riesgo la salud de los trabajadores y dispararía la aglomeración en el transporte.



Sin embargo, Diego Molano, secretario de Presidencia, dijo en una entrevista radial que poner en marcha ambos sectores en la capital no causará un incremento mayor al 35% en los sistemas de transporte público. Además, explicó que la idea es que los trabajadores no salgan al tiempo, sino en distintos horarios.



De acuerdo con el Dane, el sector de la manufactura emplea a 560.879 personas en la capital, lo cual representa el 13,4% del total de los ocupados en la ciudad, dato que asciende a 4,18 millones con corte a 2019.



Sin embargo, el peso de estas industrias y la capacidad del transporte público es distinto según el territorio que se revise, razón por la que cada ciudad debe tener un plan distinto para reactivar de manera gradual las actividades.



Para ilustrar lo anterior, por ejemplo, la contribución del renglón manufacturero en el empleo total de Bogotá (13,4%) es menor que si se compara con las variables de las áreas metropolitanas de Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, con 18,1%, 16,7%, 15,9% y 15,3%, cada uno.



Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bógotá (CCB), explicó que “en el sector manufacturero hay cerca de 80.000 empresas entre personas naturales y jurídicas. De esas, el 97% son micro y pequeñas cuyos protocolos de operación seguramente serán más fáciles de implementar. El promedio de trabajadores son entre 3 y 15 personas, mientras que las compañías grandes solo son 586 con cerca de 380 empleos en promedio”.



Uribe agregó que de las personas que saldrían a laborar, no todas usarían el transporte público. “Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad y ProBogotá revisando flujos de personas por lugar origen y destino”, añadió.



Vale decir que este sector representó el 8,5% del PIB de la capital el año pasado, mientras que la construcción aportó el 4,6%.



MASIVOS ALISTAN PLANES



Mientras el Gobierno emite los decretos para establecer reglas a los sectores que prenderán motores de nuevo, los sistemas masivos alistan sus estrategias para atender un eventual incremento de usuarios.



Emilcen Jaimes, gerente del sistema Metrolínea -de Bucaramanga- cuenta que ante el escenario que viene, Metrolínea ha mejorado las frecuencias en las rutas más demandadas. “Vamos a meter más flota al servicio para evitar aglomeraciones. Se requiere compromiso y disciplina de los usuarios”.



Entretanto, Fernando Isaza, gerente de Transmetro de Barranquilla, señala que frente al panorama de apertura de más sectores, se trabaja para cumplir con el 35% de ocupación y en “mejorar frecuencias en horas pico”. Además, invitó a las empresas de la ciudad y de su Área Metropolitana a cambiar los horarios de entrada del personal para evitar aglomeraciones.



En cuanto a TransMilenio, que mueve más de 2,5 millones de usuarios diarios en condiciones normales, fuentes del sistema confirmaron que este masivo está a la espera de las reglamentaciones del Gobierno para definir cambios en la operación desde el próximo 27 de abril.



CONTROL EN LAS OBRAS



El Gobierno Nacional inspeccionará los protocolos de bioseguridad mediante manuales que, de ser incumplidos, la empresa que lo suscriba no podría seguir funcionando, según el presidente Iván Duque. Además, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, afirmó que las obras tendrán un supervisor de salud por cada 100 trabajadores.



Solo en Antioquia hay 410 proyectos suspendidos, y más de 100 están en Medellín, según Eduardo Posada, gerente de Camacol en Antioquia.



Posada aseguró que entre las medidas está la toma de temperatura, el uso de guantes, tapabocas y el cambio de traje. En dicha zona del país, son más de 140.000 empleos directos en el rubro edificador.



En Atlántico, solo el 25% de los trabajadores estará activo en la primera fase y, en Bogotá, son 640 los proyectos con continuación: 170.000 trabajadores.