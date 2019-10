La inflación no da tregua en el país

La inflación en Colombia se situó en un 0,23% en septiembre, un dato superior a lo proyectado en promedio por el mercado, debido principalmente a un repunte en los precios del sector de la educación, revelaron el sábado cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane). La variación en septiembre fue superior al alza de 0,16% que marcó en igual mes del año pasado, así como al mismo 0,16% esperado en promedio por los analistas.



El repunte en el noveno mes estuvo explicado por un alza de 0,90% en los precios del sector de educación, de un 0,46% en los alimentos y bebidas no alcohólicas y de un 0,33% en los costos asociados a los restaurantes y hoteles, precisó el Dane en un comunicado.



Entre enero y septiembre, los precios al consumidor acumularon un incremento de 3,26%, en comparación con la suba de 2,63% en el mismo periodo del 2018, lo que supone 0,63 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo periodo del año pasado. ​Mientras, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta septiembre la inflación se situó en un 3,82%, tomando distancia de la meta puntual del Banco Central, de 3%.



El comportamiento en lo corrido de año se explica principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, detalló en un comunicado el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



La división "alimentos y bebidas no alcohólicas" registró una variación en los primeros nueve meses del año del 6,29%, la mayor de todos los grupos analizados. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: "arracacha, ñame y otros tubérculos" (39,86 %), frutas frescas (32,29 %) y plátanos (25,34 %).



El segundo mayor aumento de precios fue el relacionado con educación (5,72%), seguido por el apartado "alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con un aumento del 2,74%, agregó la información.



Hasta septiembre de 2019, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: alcantarillado (10,07 %), recogida de basuras (8,18 %) y servicios relacionados con la copropiedad (5,70 %).