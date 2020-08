Inflación de 0,0% no se veía desde hace 15 años

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) del mes de julio fue de 0,0%, un dato mensual que no se veía desde agosto de 2005, según anunció el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



De acuerdo con el Dane, ese comportamiento se debe, principalmente, a las medidas de confinamiento que se han tomado en los últimos meses.



En cuanto a la inflación por sectores, el Dane reveló que salud; restaurantes y hoteles; transporte; bienes y servicios diversos; alojamiento, agua, electricidad y gas; bebidas alcohólicas y tabaco y recreación y cultura mostraron variaciones que no superaron el 0,56%.



Asimismo, se ve que muebles, artículos para el hogar y para la conservación y educación no tuvieron ninguna variación.



Por su parte, los sectores de información y comunicación, prendas de vestir y calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron variaciones negativas, esa última, la más pronunciada con un -0,8%.



Para el caso de los alimentos, Oviedo explicó que el comportamiento de los precios de los huevos, la papa, las frutas frescas, y el arroz explican en 13 puntos básicos el comportamiento de dicha categoría.



Oviedo detalló que el precio del arroz se vio modificado por un incremento de las importaciones. Para las frutas frescas, los huevos y la papa se debe a una mayor producción. Sin embargo, los productores bajaron los precios por una menor demanda.



Si se mira por subclases, los sectores que han tenido que suspender sus operaciones por la naturaleza de su negocio tuvieron que ver también con el comportamiento de la inflación. Entre estos están cines, teatros, servicios prestados por escenarios deportivos, el gasto en discotecas, bares, tabernas y fondas y el pago por alimentación en comedores, guarderías, cuidado de niños por fuera del hogar y adopción.



Esas subclases no presentaron ninguna variación durante julio y están relacionadas con las restricciones que ha habido por cuenta de la pandemia.



Finalmente, el Dane reportó que la variación del año corrido del IPC es de 1,12%, frente a un 2,94% de junio de 2019. La variación anual fue de 1,97%, frente a una 3,79% que se vio en el mismo mes de 2019.