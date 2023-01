La alta inflación en Colombia amenaza reformas planteadas por Petro

La inflación colombiana representa un gran riesgo para la popularidad del presidente Gustavo Petro y su ambiciosa agenda de reformas este año, según analistas que hablaron con 'Bloomberg'.



Los precios al consumidor aumentaron mas del 13 % en 2022, el ritmo más rápido en más de dos décadas, lo que perjudicó a los colombianos más pobres que principalmente respaldaron a Petro. Lo peor puede estar por venir, según Juana Tellez, economista jefe de BBVA Colombia.

"Vamos a tener una inflación que va a estar subiendo por lo menos en el primer trimestre", dijo Tellez. "Y lo que creo que es el dato más importante, la inflación promedio será muy alta en el año". Tellez participó en "Mercado Habla Colombia" el 17 de enero en la oficina de 'Bloomberg' en Bogotá.

Los demás asistentes fueron: Camilo Herrera, fundador de la consultora de consumo Raddar con sede en Bogotá, y Andrés Mejía, consultor político que enseña en la escuela de negocios de la Universidad de Los Andes de Bogotá.



Petro quiere reformar los sistemas de salud y pensiones de la nación este año y reformar el mercado laboral, al tiempo que busca un acuerdo de paz con varios grupos guerrilleros y organizaciones narcotraficantes. Para tener alguna posibilidad de lograr estas enormes tareas, necesita conservar una gran cantidad de apoyo popular, lo que podría verse afectado con el aumento de los precios al consumidor, según Mejia.

La mayoría de los colombianos no recuerdan una tasa de inflación tan alta, añadió Herrera. "No han visto una inflación tan alta y no saben cómo funciona, no saben cómo comprar" cuando los precios suben a un ritmo alto, dijo el experto. "Pueden empezar a culpar al Gobierno".

El banco central, que tiene como meta una inflación anual de 3 %, no ha tenido que lidiar con una inflación de estos niveles desde fines de la década de 1990.

Elecciones locales

Los planes de Petro también se ven limitados por las próximas elecciones para alcaldes y gobernadores en octubre, según Mejía, el analista político. Eso limita la agenda legislativa principalmente de la primera mitad del año, ya que muchos legisladores estarán haciendo campaña en las regiones después de eso, dijo.



"Aunque el Gobierno en este momento tiene una capacidad de mover mayorías en el Congreso, el solo hecho de la cantidad de trabajo y los tiempos que están establecidos para el tramite de la legislación en el Congreso hace muy difícil" pasar todas las reformas en un tiempo tan corto, dijo Mejía.

Si bien los detalles de las reformas de salud y pensiones aun no están claros, se espera que tengan un gran costo fiscal, según Tellez de BBVA. Los fondos de pensiones son actores importantes en los mercados de activos de Colombia y los cambios en el sistema de pensiones pueden afectar a los bonos y al peso, dijo.

"Necesitamos anuncios rápidos de cómo van a ser las reformas y qué tantos recursos públicos se van a necesitar para implementarlas", dijo Tellez.

Volatilidad del peso

A medida que avanzan las discusiones, el peso colombiano probablemente experimentará mucha volatilidad, prevé Tellez. La economía creció alrededor del 8 % en 2022, según el Banco de la República, una de las expansiones más rápidas entre los principales mercados emergentes. Se pronostica que ese crecimiento se desacelerará a menos del 1 % este año a medida que los consumidores sientan el dolor de las alzas de tipos de interés del banco central.

El banco central han aumentado la tasa de interés clave en 10,25 puntos porcentuales durante el último año y medio, hasta el 12 %. Economistas encuestados por el banco prevén un aumento más, hasta el 13 %.



A pesar de eso, el gasto de los consumidores se ha mantenido sólido y gran parte de los gastos de Navidad del año pasado se pagaron con tarjetas de crédito que cobran tasas de interés muy altas, según Tellez.

"El crecimiento no es sostenible", dijo Tellez. "Esta desaceleración la teníamos que hacer. Es necesario, es saludable".



Colombia puede ver un cambio en las tendencias de consumo este año, ya que los subsidios del Gobierno brindarán dinero adicional a los hogares de bajos ingresos, mientras que los trabajadores de ingresos altos y medios que impulsaron la demanda en 2022 sentirán los efectos de las tasas de interés más altas este año, dijo Herrera.

Otros comentarios

Mejía: Este año, el Gobierno deberá decidir si otorgará nuevos contratos de exploración petrolera. Si no es así, los inversionistas asumirán que ha decidido no realizar nuevas perforaciones.



Herrera: Colombia está experimentando una gran demanda de Venezuela por textiles, lo que puede hacer subir los precios internos.



Tellez: La cartera de crédito comienza a mostrar tasas crecientes de morosidad, incluidos los préstamos al consumo y las libranzas. El plan financiero de Colombia publicado en diciembre envió un mensaje positivo a los mercados: se respetará la regla fiscal.

BLOOMBERG