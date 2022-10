Lo que le cuesta a un agricultor ‘ganarse la papa’

Las mañanas en La Sabana de Bogotá se caracterizan por ser frías. Por esa brisa helada que recorre los pueblos aledaños y cubre con una capa de niebla los cultivos de la zona. El tipo de tiempo que augura un día acompañado por pequeños instantes de sol y otros de lluvia.



(Lea: ¿Quiénes liderarán la siguiente ola del agro en Colombia?).

A Daniel Poveda, este clima no le molesta, al contrario, sabe que es la clase de ambiente que le permite salir, como dicen por ahí, a ‘ganarse la papa’ a diario. Y es que con él este dicho cobra aún más sentido, ya que al ser agricultor, conoce de primera mano como una buena dosis de los rayos del sol y otra de agua influyen en la calidad de una cosecha.

En Colombia, el 90 % del área sembrada de papa se concentra en cuatro departamentos: Boyacá, Nariño, Antioquia y Cundinamarca, siendo este último donde se registra la mayor producción. Don Poveda, quien desde niño aprendió del oficio, hace parte de ese grupo de productores que trabaja la tierra para cosechar este tubérculo.

La papa es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos en su dieta y, cómo este hombre campesino explica, el camino que recorre del campo a su mesa involucra un proceso más meticuloso de lo que parece.

“Primero se inicia fumigando el pasto, luego se prepara la tierra, el arado para abrir los surcos y se abona. Si es primer cultivo se le echa cal al suelo. De ahí sigue la semilla y, más o menos, a los 20 días empieza la deshierba. Se fumiga varias veces para evitar el bicho y se lleva un control del cultivo dependiendo el clima. En promedio, son de 4 a 6 meses para que esté lista”, señaló Daniel.

En Yerbabuena, una vereda del municipio de Chía (Cundinamarca), se ubican varios de los cultivos de don Poveda, los cuales para esta época del año ya se encuentran decorados por hileras de costales rojos y blancos que almacenan el riche y la papa gruesa que se obtuvieron de la cosecha.



(Además: Acuerdo Gobierno - ganaderos: compra de tierras no se hará con TES).

Agro en Colombia Jessika Rodríguez

Para llegar a ese resultado, los insumos agrícolas son un elemento clave para que la plantación se desarrolle de manera óptima. Pero, con los precios de estos suministros “por las nubes”, se han incrementado los costos de producción de las 6 fanegadas de tierra sembrada que maneja este agricultor.

De acuerdo con el Índice de Precios de Insumos Agrícolas de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), estos recursos subieron 30,3% entre enero y agosto de 2022. Además, el consolidado de los fertilizantes, los plaguicidas y otros materiales, muestra aumentos continuos en sus precios desde inicios del 2021.

Para dimensionar mejor el incremento, aquí hay un ejemplo. En septiembre del año anterior, en Cundinamarca, un bulto de 50 kg de urea, uno de los abonos de mayor uso, llegaba a costar en promedio $130.000. Para agosto de 2022 este precio pasó a ser de entre $190.000 y $205.000 pesos, según datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa).

“En ocasiones, la cosecha no da para cubrir los gastos. Si alcanza, alcanza para cubrir los precios de producción. Se debe destinar al menos un 10% para seguir comprando y seguir sembrando”, explicó el papicultor.



Ante este panorama, preguntarse si es rentable mantener un cultivo es una inquietud que suele rondar a los campesinos, incluyendo al protagonista de esta historia, pues los insumos solo son uno de los gastos que se deben contemplar durante la producción de un alimento.



(Vea: Los '100 problemas' de tierras que tiene que resolver Colombia).

“Además de los abonos y los químicos, sumele, el trabajo de los obreros, el transporte de las cargas de papa y el arriendo de la tierra. Al final es cuando se ve si hay ganancia o no”.

El efecto de los precios en la mano de obra

Detrás del proceso de fumigue, siembra, deshierbe y recolección también participan los llamados ‘paperos’.



En las largas filas de surcos que componen el cultivo de don Poveda, 18 obreros recolectan y seleccionan, a gran velocidad y casi de manera sincronizada, la papa que pronto se irá para la venta. Una jornada que inicia con el frío de las seis de la mañana y termina como el sol a las seis de la tarde.

Agro en Colombia Jessika Rodríguez

La dinámica de contratación de un trabajador de la papa se puede dividir en dos: jornal o por contrato. Con la primera se le paga el día laborado y con la segunda este recibe su sueldo semanal, de acuerdo a la cantidad de bultos que llenó en el día.

El jornal se suele emplear para las tareas de fumigación y en promedio se paga a $60.000 pesos. Mientras que al obrero por contrato, modelo que se aplica cuando inicia la cosecha, se le paga entre $6.000 y $8.000 pesos por cada bulto.



¿Y quién se encarga de medir esto? Por el terreno se le puede ver pasar a Edwin Martinez, la mano derecha del dueño de este cultivo y el encargado de supervisar la recolecta. Con libreta en mano, el llamado ‘ministro’ o administrador lleva las cuentas de la carga realizada por cada trabajador.

Al finalizar la cosecha, estos trabajadores que se trasladan desde diferentes puntos de La Sabana, no suelen permanecer en un solo lugar, ya que se movilizan por toda la zona papera rotando de cultivo en cultivo.



“El sueldo de un obrero también depende del precio en el que se vende la papa. Aunque se puede llegar a ganar al mes más de un mínimo, el trabajo de un papero no es fijo y con todo tan caro el bolsillo no aguanta”, destacó Martinez.



(Siga leyendo: Los altos costos de producción están afectando exportaciones del agro).

Rumbo a Corabastos

Antes de empezar el traslado del producto, para que el registro esté completo se deben pesar los bultos. Esto para asegurarse que cada uno de los costales que componen lo destinado a la central de abastos tenga 4 arrobas.



De extremo a extremo, los paperos caminan, cargan y distribuyen la papa en tres camiones, cuya carga en conjunto suma alrededor de 300 bultos.

Con el viaje listo, don Poveda transporta el alimento camino a Corabastos, la plaza de mercado más grande del país y el lugar donde se comercializa lo producido por el sector agrícola.



Los precios de la papa varían según la oferta y la demanda. Entre más camiones lleguen a las bodegas, los bultos se venden a un menor precio, mientras que, si el producto es escaso, su valor tiende a aumentar.



(Vea: Banco Mundial: alza de precios de alimentos irá hasta finales del 2024).

Agro en Colombia Jessika Rodríguez

Otras variables como las condiciones climáticas, los costos y los ciclos de producción también pueden impactar en su precio, teniendo no solo un efecto en las ganancias de los productores, los distribuidores y el sueldo de los obreros, sino trasladándose a las finanzas del consumidor.



De acuerdo con datos de la central de abastecimiento, en enero de 2022 se llegó a registrar un valor de $125.000 pesos por el bulto de 50kg de papa. La tendencia al alza se mantuvo hasta mayo cuando los costos empezaron a descender, ubicando el precio a agosto en un promedio de $55.000.

La razón del incremento sostenido de este tubérculo a inicios del año se dio a raíz del alza en los insumos generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Además del efecto de la temporada de heladas en zonas de tierra fría del país.



Al 13 de octubre de este año el costo ronda los $80.000 pesos. Esto, influenciado en mayor medida, por el término de la cosecha del segundo semestre, según información de Fedepapa.

¿Cuánto han incrementado los costos al productor?



De acuerdo con el boletín del Índice de Precios al Productor (IPP) presentado por el Dane, en septiembre este grupo vio un incremento de 0,68% en sus costos.



El reporte destaca que para el noveno mes del año, los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,19%) e Industrias manufactureras (0,88%) presentaron variaciones superiores a la media.

Agro en Colombia Jessika Rodríguez

Cabe aclarar que este indicador, a diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), representa la tasa de variación en los precios de producción, previo a su distribución.



En relación con la variación anual, los productores en septiembre experimentaron costos 28,35% más altos a los de hace un año. En el caso del sector agro, registrando un incremento de 39,46%.

Jessika Rodríguez

PORTAFOLIO