¿La inflación no se calmará pronto? Proyectan que esté alta hasta 2025

Los factores que han elevado la inflación hasta niveles históricos en el mundo podrían persistir hasta 2025, dijo el martes a la AFP el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Los precios en todo el mundo se han elevado desde la rápida reapertura de la economía global luego de la pandemia de covid-19. La inflación siguió trepando alimentada por la invasión rusa de Ucrania el año pasado, que causó picos de precios en materias primas. "La inflación todavía nos acompaña", dijo Pierre-Olivier Gourinchas en una entrevista en Washington, poco después de que el FMI subiera al 7% su pronóstico de inflación para este año.



Pese a una campaña vehemente y concertada por parte de los bancos centrales para frenar el incremento de precios con aumento de tasas, la inflación en muchos países sigue muy por encima del 2%, el objetivo que se trazaron el banco central estadounidense (Fed) y los de otros países.



"En particular, la inflación subyacente no ha empezado a disminuir significativamente hacia el objetivo", dijo Gourinchas respecto a los precios de los alimentos y la energía. "Probablemente no sucederá sino hasta finales de 2024, tal vez en 2025", añadió.



La persistencia de la inflación subyacente significa que los bancos centrales tendrían que mantener sus tasas de interés más altas por más tiempo, dijo. Una decisión como esta pondría presiones adicionales sobre un sistema financiero ya golpeado por el dramático colapso del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB), el mes pasado.



A la caída del SVB le siguieron el desplome de otros bancos regionales estadounidenses y la fusión bajo presión del banco de inversión suizo Credit Suisse en favor de su rival UBS. Gourinchas dijo que la "muy contundente intervención" por parte de la Fed, del Banco Nacional Suizo y otros ha ayudado a contener los desafíos inmediatos que desató la quiebra del SVB, pero advirtió que quedaban "bolsillos" con desafíos potenciales. "Estamos en una situación donde hay niveles elevados de nerviosismo en el mercado", indicó.



Un sector que preocupa es el inmobiliario, en parte debido a la lenta reactivación del trabajo en oficinas en muchas ciudades del mundo durante la pospandemia. Gourinchas advirtió que debe haber otras instituciones financieras como SVB que están demasiado expuestas a los riesgos de las tasas de interés, lo que podría causar problemas si estas se mantienen altas conforme los bancos centrales combaten la inflación.



Países sin las herramientas fiscales para ayudar a combatir la inflación también sufren, señaló Gourinchas. "Uno debería ser muy vigilante para asegurarse de que los lugares débiles sean reforzados y fortalecidos", concluyó.



