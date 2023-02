Más consumo y menos ahorro mantendrán inflación y tasas al alza

En el encuentro de Perspectiva Económica, realizados en la Universidad EAN, en el panel moderado por el editor de Portafolio, Ómar Ahumada que contó con los especialistas Juana Téllez, directora de investigaciones económicas de BBVA Research, y Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, expresaron su preocupación por una inflación alta, pero moderada y tasas que continúan al alza, por lo menos hasta el año 2024.



Con todo esto, Juana Téllez, directora de investigaciones económicas de BBVA Research ve un año lleno de desafíos para el país con un panorama macroeconómico con menor liquidez, una inflación que continúa subiendo hasta 2024, año en el que espera que baje hasta 5%. “La inflación colombiana es una de las pocas que no ha empezado a dar una vuelta, hay un cambio de tendencia en el mundo”, señaló.



Y por qué se está presentando esta dinámica. Según la directora de investigaciones del BBVA, “estamos consumiendo mucho e invirtiendo y no ahorrado, además no tenemos muchos recursos en el país, por eso se da un aumento de precios”.



Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, le suma a este panorama no solo el reto por el consumo feroz como una barrea para el ahorro, sino que este fenómeno genera un horizonte insostenible para la economía. “Seguir al mismo ritmo de consumo, es insostenible, y entre más continuemos así, será más dura la caída. Es pasar de niveles que no son sostenibles en el tiempo y por algo más real”, indica.



Ambos expertos coinciden que la incertidumbre a su vez ha sido otro elemento que está en la lista de desafíos que afecta a la economía, y sobre todo, el no saber qué pasará con las ‘reformas’. Esto incluso continuará a que, en 2023, según el director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, esto hará que el dólar toque nuevamente los $5.000.



Sobre tasas, Juana Téllez, directora de investigaciones económicas de BBVA Research espera que suban un poco más pero no más de 13%, sin embargo, recomienda al Emisor continuar con este número por lo menos en 2023 y así garantizar el ritmo de consumo. “Empezamos con un aumento de 1,75% y vamos más de 12%. Nosotros creemos que vamos a llegar al 13%, pero creemos que eso debe durar un rato y empezará a bajar lentamente este año y el año entrante”, dijo.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA