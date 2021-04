Informalidad: en hombres y mujeres aumentó

La pelea contra la informalidad se hace ahora más difícil en medio de la pandemia. En el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%, según reporte del Dane.



(La informalidad le gana la carrera al empleo formal).

Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 49,2%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (47,9%).



En el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero de 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de hombres ocupados informales fue de 47,4%, lo que representó un aumento de 2,2 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (45,2%).



(Sube informalidad en hombres y hay más inactivas).



Entre tanto, la proporción para las mujeres fue de 49,1%, mientras que en el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 fue 48,6%.



Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (72,5%), Sincelejo (67,3%) y Santa Marta (66,1%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Tunja (40,3%), Manizales A.M. (40,5%) y Bogotá D.C. (42,7%).



APORTANTES A SALUD Y PENSIÓN



El 90,8% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período diciembre 2020 - febrero 2021 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, mientras que en el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 esta proporción fue 91,3%.



En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes en el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021 fue 49,7%. Para el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 esta proporción fue 50,4%.



Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021, el 57,1% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante y el 24,2% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.



Finalmente, el 9,0% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario, lo que representó una disminución de 1,6 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (10,6%).



JÓVENES

​

Durante el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021, la tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 42,6%, presentando una disminución de 3,6 p.p. comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (46,2%).



Para los hombres esta tasa se ubicó en 52,7% y para las mujeres la TO fue 32,5%. La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,5%, registrando un aumento de 4,8 p.p. frente al trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (18,7%).

​